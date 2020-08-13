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Mulher já deu versão

Polícia Civil vai ouvir namorada de modelo incendiada na Serra

Policiais já estiveram no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para ouvir a modelo de forma preliminar. Aos policiais, Katiuscia teria contado a versão dela sobre o que aconteceu na noite de segunda-feira (10)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2020 às 14:30

Publicado em 13 de Agosto de 2020 às 14:30

A modelo Katiuscia Mota teve metade do corpo queimado
A modelo Katiuscia Mota teve metade do corpo queimado Crédito: Arquivo pessoal
A jovem de 21 anos, namorada da modelo Katiuscia Silva Mota, de 31 anos, que teve o corpo incendiado durante a noite da última segunda-feira (10), na Serra, será ouvida na tarde desta quinta-feira (13) na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A Polícia Civil busca apurar o que aconteceu na noite em que o casal brigou.
De acordo com informações da TV Gazeta, a investigação do caso partiu da própria polícia, a pedido da delegada Rafaela Aguiar, titular da DHPM. À repórter Daniela Carla, a delegada afirmou que ainda é cedo para dizer se houve algum crime. 
Ainda segundo a delegada Rafaela Aguiar, policiais já estiveram no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para ouvir a modelo de forma preliminar. Aos policiais, Katiuscia teria contado a versão dela sobre o que aconteceu na noite de segunda-feira (10)  mas as informações não foram passadas para a reportagem. 
Katiuscia Silva Mota e namorada brigam cerca de 50 minutos antes da modelo aparecer com o corpo em chamas
Katiuscia Silva Mota e namorada brigam cerca de 50 minutos antes da modelo aparecer com o corpo em chamas Crédito: Reprodução

VÍDEO MOSTRA BRIGA DO CASAL

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do condomínio mostra uma briga do casal antes de Katiuscia ter o corpo incendiado. Nas imagens, a namorada segura o rosto da modelo com as mãos. Depois da briga, Katiuscia aparece saindo de casa já com o corpo em chamas. Ela teve 50% do corpo queimado.

 A VERSÃO DA NAMORADA

Companheira de Katiuscia, a jovem de 21 anos contou que as duas brigaram por ciúmes e informou que a modelo estava "muito alterada" na segunda-feira (10). Segundo ela, a própria vítima causou o incêndio ao jogar frascos de um tipo de álcool no chão e, em seguida, acender um isqueiro. No entanto, Marilza Silva Mota, mãe da modelo, disse não acreditar que a filha tenha causado as próprias queimaduras.
"Ela pegou o meu material, que é inflamável, e quebrou. O líquido acabou caindo nela e em mim. Perguntei se ela ia colocar fogo em nós e tentei jogar fora o isqueiro, mas ela pegou. Na terceira tentativa, ao acender, acabou causando o incêndio", contou a jovem.

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