Polícia Civil vai ouvir namorada de modelo incendiada na Serra

A modelo Katiuscia Mota teve metade do corpo queimado Crédito: Arquivo pessoal

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Ainda segundo a delegada Rafaela Aguiar, policiais já estiveram no Hospital Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, para ouvir a modelo de forma preliminar. Aos policiais, Katiuscia teria contado a versão dela sobre o que aconteceu na noite de segunda-feira (10)  mas as informações não foram passadas para a reportagem.

Katiuscia Silva Mota e namorada brigam cerca de 50 minutos antes da modelo aparecer com o corpo em chamas Crédito: Reprodução

VÍDEO MOSTRA BRIGA DO CASAL

Um vídeo gravado pelas câmeras de segurança do condomínio mostra uma briga do casal antes de Katiuscia ter o corpo incendiado. Nas imagens, a namorada segura o rosto da modelo com as mãos. Depois da briga, Katiuscia aparece saindo de casa já com o corpo em chamas. Ela teve 50% do corpo queimado.

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A VERSÃO DA NAMORADA