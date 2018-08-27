Polícia Civil recebe 70 fuzis norte-americanos

Fuzis que passam a ser utilizados por policias civis Crédito: SESP

Polícia Civil do Espírito Santo apresentou na manhã desta segunda-feira (27) novas armas que a corporação passa a utilizar. Além do armamento convencional, agora os policiais passam a portar 70 fuzis M4 calibre 5.56, da marca americana Colt, nas ocorrências. Outra aquisição do Estado que deve acontecer é a compra de 3 mil pistolas .40 e 9 milímetros, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues. doapresentou na manhã desta segunda-feira (27) novas armas que a corporação passa a utilizar. Além do armamento convencional, agora os policiais passam a portar 70 fuzis M4 calibre 5.56, da marca americana Colt, nas ocorrências. Outra aquisição do Estado que deve acontecer é a compra de 3 mil pistolas .40 e 9 milímetros, segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, Nylton Rodrigues.

As armas serão fornecidas às unidades de todo o Estado que possuam em seus quadros servidores habilitados ao uso do equipamento. Já foram beneficiadas unidades como a Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e as Delegacias de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), por exemplo. Ao todo, mais de 300 policiais civis já passaram por treinamentos que os capacitaram para atuar com esse fuzil.

Cerca de 70 fuzis passam a ser utilizados no ES Crédito: SESP

De acordo com Nylton Rodrigues, a Polícia Civil fica fortalecida com a chegada dos fuzis. Além disso, ele ressaltou a importância da Polícia Militar na concretização do negócio, uma vez que a ata que possibilitou essa compra começou na PM, a partir da ação desses oficiais.

Foi uma concorrência internacional feita na Polícia Militar, para que pudéssemos ter acesso às melhores armas do mundo, inclusive a Polícia Civil. Outros estados, inclusive, têm procurado a nossa ata para fazer as concorrências. É um armamento muito mais leve, de última geração. É um armamento que veio evoluindo com o passar dos anos e, para atividade, urbana, se tornou uma unanimidade no mundo como melhor fuzil, disse o secretário, que ainda falou sobre outra concorrência, agora referente a pistolas.

Estamos concluindo uma outra concorrência internacional, e quem venceu essa concorrência (de pistolas) foi a Glock. Vamos adquirir pistolas tanto para a Polícia Civil quanto para a Polícia Militar, ressaltou o secretário.

Segundo o delegado-geral, Guilherme Daré, este armamento é considerado um dos melhores do mundo e que os agentes capixabas estão preparados para sua utilização.