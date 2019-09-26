Polícia Civil investiga vídeo gravado na Reta do Aeroporto, em Vitória

A Polícia Civil investiga dois vídeos que viralizaram nas redes sociais, um deles gravado na Reta do Aeroporto, em Vitória.
Nas imagens, o motorista de um carro mostra vários maços de dinheiro não é possível afirmar se são notas verdadeiras e uma arma que se assemelha a um fuzil. Pelas imagens não dá para confirmar que trata-se de uma arma verdadeira ou réplica. No entanto, no mundo do crime, os dois tipos são utilizados por bandidos.
Apesar das gravações terem repercutido nesta semana, não há como confirmar se os vídeos são recentes. A reportagem esteve na Reta do Aeroporto nesta quinta-feira (26) e apurou que o cenário lá está diferente do mostrado no vídeo, como a quantidade de outdoores. Hoje há mais placas no local do que o mostrado no vídeo.
A Polícia Civil não deu mais detalhes nem informações sobre quando recebeu os vídeos e quando teria começado a investigação. Por meio de nota, informou apenas que "o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas em todo o Estado e conta com o apoio da população, por meio do Disque-Denúncia 181".