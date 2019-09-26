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Investigação

Polícia Civil investiga vídeo gravado na Reta do Aeroporto, em Vitória

Gravações que mostram o que seriam maços de dinheiro e uma arma viralizaram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:44

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:44

A Polícia Civil investiga dois vídeos que viralizaram nas redes sociais, um deles gravado na Reta do Aeroporto, em Vitória.
> Bandido da lista dos mais procurados de Cariacica é preso na Paraíba
Nas imagens, o motorista de um carro mostra vários maços de dinheiro  não é possível afirmar se são notas verdadeiras  e uma arma que se assemelha a um fuzil. Pelas imagens não dá para confirmar que trata-se de uma arma verdadeira ou réplica. No entanto, no mundo do crime, os dois tipos são utilizados por bandidos. 
> Encapuzados invadem casa e fazem família e até bebê reféns em Jaguaré
Apesar das gravações terem repercutido nesta semana, não há como confirmar se os vídeos são recentes. A reportagem esteve na Reta do Aeroporto nesta quinta-feira (26) e apurou que o cenário lá está diferente do mostrado no vídeo, como a quantidade de outdoores. Hoje há mais placas no local do que o mostrado no vídeo. 
> Mãe de vítima de acidente: "Ele e o primo estavam na boate a trabalho"
A Polícia Civil não deu mais detalhes nem informações sobre quando recebeu os vídeos e quando teria começado a investigação. Por meio de nota, informou apenas que "o serviço de inteligência monitora as atividades criminosas em todos os ambientes, e é um trabalho realizado de modo sigiloso. A PC ressalta que realiza trabalho de investigação contra o tráfico de drogas em todo o Estado e conta com o apoio da população, por meio do Disque-Denúncia 181".
> "Meu filho queria proteger a família", diz pai de jovem morto no ES

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