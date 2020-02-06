Polícia Civil do ES prende suspeito de furtar produtos importados

A data da prisão não foi informada e mais informações do caso só serão passadas às 10h desta quinta-feira (6), na Delegacia de Segurança Patrimonial de Vitória, em uma entrevista coletiva com o delegado Gianno Trindade. Por ora, o único detalhe divulgado é que entre os produtos apreendidos estava um relógio avaliado em R$ 50 mil.