Polícia Civil do ES prende suspeito de furtar produtos importados

Um homem investigado por participar de um esquema especializado em furto de produtos importados foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa onde ele morava, foram encontrados vinhos, joias, relógios e eletrônicos, avaliados em cerca de R$ 120 mil.
A data da prisão não foi informada e mais informações do caso só serão passadas às 10h desta quinta-feira (6), na Delegacia de Segurança Patrimonial de Vitória, em uma entrevista coletiva com o delegado Gianno Trindade. Por ora, o único detalhe divulgado é que entre os produtos apreendidos estava um relógio avaliado em R$ 50 mil.