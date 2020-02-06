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Investigação

Polícia Civil do ES prende suspeito de furtar produtos importados

Na residência dele foram encontrados vinhos, joias, relógios e eletrônicos avaliados em R$ 120 mil

Publicado em 05 de Fevereiro de 2020 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2020 às 22:20
Delegacia de Segurança Patrimonial fica no bairro Bonfim, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem investigado por participar de um esquema especializado em furto de produtos importados foi preso em flagrante pela Polícia Civil. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa onde ele morava, foram encontrados vinhos, joias, relógios e eletrônicos, avaliados em cerca de R$ 120 mil.
A data da prisão não foi informada e mais informações do caso só serão passadas às 10h desta quinta-feira (6), na Delegacia de Segurança Patrimonial de Vitória, em  uma entrevista coletiva com o delegado Gianno Trindade. Por ora, o único detalhe divulgado é que entre os produtos apreendidos estava um relógio avaliado em R$ 50 mil.

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