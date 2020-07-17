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Operação

Polícia Civil descobre oficina clandestina de armas em Viana

De acordo com a polícia, foram apreendidas armas e material para fabricação de armamentos. O proprietário do local conseguiu fugir
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jul 2020 às 19:47

Publicado em 17 de Julho de 2020 às 19:47

A Polícia Civil descobriu uma oficina clandestina de armas em Viana nesta sexta-feira (17)
A Polícia Civil descobriu uma oficina clandestina de armas em Viana nesta sexta-feira (17) Crédito: Reorodução/PCES
Uma oficina clandestina de produção de armas em Viana foi descoberta pela Polícia Civil, em uma operação nesta sexta-feira (17), realizada por meio da Delegacia Especializada de Armas e Munições (Desarme) em parceria com a 11ª Companhia Independente (Cia Ind) e a Companhia de Operações com Cães(Cioc), da Polícia Militar (PMES). O proprietário do local, porém, conseguiu fugir.
Segundo o titular da Desarme, delegado Christian Waichert, o proprietário da oficina ilegal produz armas para suprir o tráfico local e atacar bairros considerados rivais.
O indivíduo apontado como proprietário do material fugiu do local no momento da chegada da polícia. Segundo informações, ele fabrica e faz manutenção de armas para o tráfico local, que as utiliza para atacar rivais do Bairro Canaã, em razão da guerra do tráfico de drogas, disse.
De acordo com a polícia, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão nos bairros Ipanema e Universal e, em um dos alvos de busca, no bairro Universal, foram apreendidos uma submetralhadora calibre .380, semi acabada. Além disso, foram encontrados equipamentos para fabricação de armas caseiras, como máquina de solda, maquita, furadeira e placas de aço. Ainda foram apreendidas duas espingardas de pressão modificadas para servirem como arma de fogo, munição, luneta e silenciador.
O  superintendente de Inteligência e Ações Estratégicas, delegado João Calmon, afirmou que o objetivo da Desarme é intensificar investigações acerca de organizações criminosas que fabricam, comercializam e fornecem armas, principalmente para traficantes.
A Polícia Civil alegou que as investigações terão prosseguimento para identificar todos os outros envolvidos na fabricação das armas, assim como localizar o proprietário do local.
A Polícia Civil descobriu uma oficina clandestina de armas em Viana nesta sexta-feira (17)
A Polícia Civil descobriu uma oficina clandestina de armas em Viana nesta sexta-feira (17) Crédito: Reorodução/PCES

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