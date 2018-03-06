Polícia caça pai que estuprou e engravidou a filha no ES

Crédito: Arquivo

Aos 14 anos, uma adolescente chegou à porta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) para contar o terror que sofria, há três anos, dentro de casa ao ser violentada sexualmente pelo pai, na Serra. Ela carregava nos braços um bebê, gerado por causa dos estupros.

O estuprador, que é pai biológico do bebê e da adolescente, é caçado pela polícia há oito meses. Durante o inquérito aberto, a Justiça concedeu a o mandado de prisão do acusado. Desde então, foram seis tentativas de cumprimento do mandado e ele não foi localizado, informou o delegado Lorenzo Pazolini, titular da DPCA.

A menina relatou, em depoimento, que morava em outro estado com a mãe. Porém, ao vir para o Espírito Santo passar as férias com o pai, aos 10 anos, ele não a deixou voltar para a casa da mãe.

Desde então, ela passou a morar com o pai, a madrasta e dois irmãos menores. Os estupros começaram no mesmo ano, quando a madrasta saia de casa para trabalhar e a vítima ficava sozinha com o pai. Ela era ameaçada constantemente, detalhou Pazolini.

O medo fez com que a filha não denunciasse o pai, porém, aos 13 anos, ela ficou grávida. A gravidez da menina chamou atenção e, após o nascimento, o conselho tutelar foi comunicado. Os conselheiros abordaram a vítima e descobriram que o bebê era fruto de estupro. Imediatamente, o bebê e a adolescente foram retirados do local e colocados em um abrigo.

Durante o inquérito policial, o mandado de prisão foi expedido em julho de 2017. Um advogado do acusado esteve na delegacia e se comprometeu a apresentá-lo na delegacia, em 30 de outubro. Porém, ele nunca apareceu.

A maior dificuldade da polícia é não pode sequer divulgar a identidade do suspeito, pois iria expor a identidade da vítima, contrariando as exigências do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).