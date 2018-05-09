Polícia busca pistas sobre a morte de portuário em Vila Velha

Sallailes Tavares Santos desapareceu na tarde de sábado (05), em Vila Velha Crédito: Arquivo Pessoal

morte do portuário Sallailes Tavares Santos, de 60 anos, encontrado com dois tiros na cabeça em um área de restinga, próximo à praia de Itaparica, em Vila Velha, na segunda-feira (07). Ele estava desaparecido desde sábado (05), depois de sair de casa de carro, no bairro Ataíde, no mesmo município. A polícia buscar identificar a causa da motivação e as circunstâncias da, de 60 anos, encontrado com dois tiros na cabeça em um área de restinga, próximo à praia de Itaparica, em Vila Velha, na segunda-feira (07).desde sábado (05), depois de sair de casa de carro, no bairro Ataíde, no mesmo município.

O corpo de Sallailes foi enterrado na tarde desta terça-feira (08) no cemitério de Jardim da Paz, em Alterosas, na Serra.

O caso era tratado como assalto, desde que a caminhonete Hillux usada pelo portuário para sair de casa no dia do desaparecimento foi localizada próximo ao Complexo Penitenciário de Xuri, em Viana, no domingo (06). O veículo passou por perícia e foi constatado que os aparelhos de DVD e a bateria do veículo foram retirados. A chave do carro foi encontrada em um matagal próximo à caminhonete. "Não sabemos ainda se o material foi retirado por um elemento, que não teria relação com o caso, após o veículo ser abandonado. Ainda estamos levantando informações", observou o delegado Ricardo Almeida, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Vila Velha.

O corpo foi encontrado somente na tarde de segunda-feira (7) por uma pessoa que passava de bicicleta pelo local e ligou para a Polícia Militar informando sobre um corpo. A região era de difícil acesso por estar no meio da vegetação e distante cerca de dois quilômetros das margens da Rodovia do Sol, porém a poucos metros da areia da praia.

O portuário saiu de casa às 14 horas de sábado (5), dirigindo uma caminhonete Hillux prata. Ele disse à família que não iria demorar. Na tarde de domingo, porém, enquanto a família já fazia buscas por Sallailes, a polícia informou que o veículo dele havia sido encontrado nas proximidades do Complexo Penitenciário de Xuri, em Viana.