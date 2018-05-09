Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dois baleados

Polícia busca imagens de briga de trânsito que deixou feridos na Serra

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, os primeiros relatórios do caso, confeccionados no dia do crime, chegaram à delegacia nesta terça-feira (8)

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 00:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 00:14
Fachada do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde baleados foram internados após o crime Crédito: Fernando Madeira
A Polícia Civil busca por câmeras de videomonitoramento que possam ter registrado a suposta briga de trânsito que terminou com dois rapazes baleados, na noite de domingo (6), no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra.
Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra, os primeiros relatórios do caso, confeccionados no dia do crime, chegaram à delegacia nesta terça-feira (08). "Vamos procurar por imagens que tenham flagrado a situação, mas ainda está no começo das apurações", observou o delegado.
O crime aconteceu na Avenida Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme dos Santos. Segundo informações da Polícia Militar, dois jovens de 25 e 26 anos, estavam em uma moto Honda preta, se desentenderam com o motorista de um veículo Doblô verde, ocupado por um casal, na Rua Geraldo Del Puppo. Não foi apontado, porém, qual seria o motivo da discussão.
Cerca de 1,5 quilômetro depois, na Avenida Paulo Pereira Gomes, o motorista do Doblô se aproximou dos rapazes da moto e efetuou vários disparos. Um dos motociclistas foi atingido por um tiro no braço esquerdo, cinco na perna direita e um na perna esquerda. A outra vítima foi atingida por um disparo na coxa direita.
Funcionários do Hospital Jayme Santos Neves, local próximo onde aconteceu a tentativa de assassinato, prestaram socorro às vítimas.
Agora, a DCCV da Serra busca identificar os envolvidos e o motivo do crime. Os motociclistas feridos continuam no hospital e ainda não prestaram declarações à polícia.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados