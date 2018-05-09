Polícia busca imagens de briga de trânsito que deixou feridos na Serra

Fachada do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde baleados foram internados após o crime Crédito: Fernando Madeira

A Polícia Civil busca por câmeras de videomonitoramento que possam ter registrado a suposta briga de trânsito que terminou com dois rapazes baleados, na noite de domingo (6), no bairro Morada de Laranjeiras, na Serra.

Segundo o delegado Rodrigo Sandi Mori, titular da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra, os primeiros relatórios do caso, confeccionados no dia do crime, chegaram à delegacia nesta terça-feira (08). "Vamos procurar por imagens que tenham flagrado a situação, mas ainda está no começo das apurações", observou o delegado.

O crime aconteceu na Avenida Paulo Pereira Gomes, próximo ao Hospital Jayme dos Santos. Segundo informações da Polícia Militar, dois jovens de 25 e 26 anos, estavam em uma moto Honda preta, se desentenderam com o motorista de um veículo Doblô verde, ocupado por um casal, na Rua Geraldo Del Puppo. Não foi apontado, porém, qual seria o motivo da discussão.

Cerca de 1,5 quilômetro depois, na Avenida Paulo Pereira Gomes, o motorista do Doblô se aproximou dos rapazes da moto e efetuou vários disparos. Um dos motociclistas foi atingido por um tiro no braço esquerdo, cinco na perna direita e um na perna esquerda. A outra vítima foi atingida por um disparo na coxa direita.

Funcionários do Hospital Jayme Santos Neves, local próximo onde aconteceu a tentativa de assassinato, prestaram socorro às vítimas.