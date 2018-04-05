Polícia apreende toneladas de cosméticos irregulares em Cariacica

Cerca de seis toneladas de cosméticos fabricados de forma irregular foram apreendidos em um galpão no bairro Boa Sorte, Cariacica. Segundo informações da Polícia Civil, por meio da Delegacia do Consumidor, os produtos eram comercializados em supermercados, farmácia e até em salões de beleza da Grande Vitória.

MATERIAIS APREENDIDOS

OUTRO CASO SEMELHANTE

Em outubro do ano passado, um homem foi preso em flagrante, na Serra, por manter um laboratório clandestino de fabricação de cosméticos falsos, utilizando o CNPJ de uma empresa de São Paulo. A prisão foi feita por equipe da Delegacia de Defraudações e Falsificações (Defa), sob responsabilidade da delegada Rhaiana Bremenkamp.

De acordo com a delegada, a Defa recebeu uma denúncia de que Roque da Silva Pereira, de 32 anos, mantinha um laboratório clandestino em Balneário de Carapebus. Uma equipe da delegacia foi até a casa dele, onde encontraram um motoboy comprando alguns produtos.

"Os policiais se aproximaram, viram que eram os produtos falsos e entraram no local. No mesmo quintal havia a casa dele e ao lado uma casa feita apenas para a fabricação de cosméticos como shampoo, condicionador e máscaras capilares", contou a delegada.

VEJA VÍDEO DO LABORATÓRIO





Roque assumiu a produção clandestina e contou que, usando o CNPJ de uma empresa de São Paulo, criou suas próprias marcas de cosméticos, além marcas com nomes similares a marcas conhecidas  na tentativa de confundir o consumidor e ainda criava marcas para terceiros.

Os produtos eram vendidos para salões de beleza e distribuidores de salões. Cada cosmético custava em média de R$ 17. O acusado afirmou que atuava no ramo havia três anos, inicialmente de forma legal, como distribuidor. Ele contou que nos últimos dois anos passou a fabricar os produtos.

"Ele não tem qualquer qualificação, alvará, liberação da Anvisa ou CNPJ. E nem soube explicar como conseguiu o CNPJ da empresa de São Paulo. Encontramos tantos sacos de amônia que os olhos até ardiam".

Bremenkamp lembrou do risco da fabricação e venda de cosméticos clandestinos. "Se o comprador tiver alguma reação alérgica, por exemplo, ele vai procurar o responsável pelo CNPJ e vai encontrar uma empresa que não tem relação alguma com a ação criminosa. O pior é que o acusado parece não ter noção do perigo disso tido. Ele se defende dizendo que os produtos não fazem mal a ninguém e que qualquer pessoa pode criar cosméticos".

Roque foi autuado por falsificação de produtos cosméticos e foi encaminhado ao presídio.