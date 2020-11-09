Polícia apreende submetralhadora e drogas em Guarapari

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora e drogas durante operações em Guarapari Crédito: Divulgação/PMES

Polícia Militar realizou duas operações no município de Guarapari neste domingo (8) e apreendeu uma submetralhadora e uma grande quantidade de drogas. As ações aconteceram nos bairros Bela Vista e Portal de Santa Mônica e três pessoas foram detidas.

De acordo com a polícia, a primeira ação aconteceu na madrugada de domingo (8). Militares realizaram patrulhamento em Bela Vista e viram um homem de 25 anos em atitude suspeita. O suspeito tentou fugir quando viu os policiais, mas foi alcançado. Ele estava com uma mochila, onde carregava a submetralhadora com dois carregadores, contendo 44 munições de calibre .380.

Já na tarde do domingo (8), a polícia recebeu uma denúncia anônima de que uma grande quantidade de drogas estava sendo escondida em uma casa no bairro Portal de Santa Mônica. No local, os militares viram um homem de 33 anos saindo da residência e buscando dois recipientes de plástico grandes em um matagal.

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A Polícia Militar informou que o suspeito tentou fugir no momento da abordagem, mas foi alcançado. Os agentes realizaram buscas dentro da casa, onde estava também uma mulher de 46 anos, que afirmou ser usuária de drogas. Dentro dos recipientes de plástico, foram encontradas 155 buchas de maconha, 389 pedras de crack e 658 pinos de substância similar a cocaína. O suspeito afirmou para a polícia que era o responsável pela distribuição das drogas no bairro.

A Polícia Militar apreendeu uma submetralhadora e drogas durante operações em Guarapari Crédito: Divulgação/PMES