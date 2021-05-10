Polícia apreende seis quilos de maconha enviados do MS para o ES pelo correio

Maconha apreendida pela pol Crédito: Divulgação/PCES

Seis quilos de maconha que foram enviados do Mato Grosso do Sul para o Espírito Santo foram apreendidos em frente a uma agência dos Correios em Vila Velha na última sexta-feira (7). A droga estava na posse de três homens, de 24, 26 e 27 anos.

Os suspeitos foram detidos por meio de uma ação de policiais civis do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), com a ajuda da Coordenação de Segurança Corporativa dos Correios. A operação foi realizada em apoio a uma investigação da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico do Estado de Mato Grosso do Sul (Denar/MS), uma continuidade à prisão de um narcotraficante de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, que estava enviando drogas para diversos municípios do Brasil.

“Um distribuidor de drogas havia sido preso naquela unidade federativa, após enviar tabletes de maconha pelo correio, sendo que um dos destinos seria para um endereço no município de Vila Velha, aqui no Estado”, disse o titular da Delegacia Especializada em Narcóticos, delegado Alexandre Falcão.

De posse do nome do destinatário, a equipe realizou buscas para localizá-lo e passou a realizar vigilância do suspeito. “Na última sexta-feira (07), os três suspeitos foram de carro até a agência dos Correios e, chegando lá, apenas o suspeito de 24 anos desembarcou do veículo e entrou na unidade para receber as drogas”, contou o delegado.

Segundo Falcão, o suspeito havia recebido uma caixa na qual continha 6 quilos de maconha. “Após buscas no veículo, foi possível encontrar 11 gramas de haxixe. Na residência dos outros dois suspeitos, de 26 e 27 anos, foram apreendidos material para o embalo das drogas, balança de precisão e 95 gramas de cocaína pura”, relatou o delegado.