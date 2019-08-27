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Tráfico

Polícia apreende quase uma tonelada de maconha na Serra

Equipe encontrou a droga depois de perseguir um carro. Ao todo, foram apreendidos 1.126 tabletes da droga

Publicado em 27 de Agosto de 2019 às 20:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2019 às 20:16
Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Serra Crédito: Tiago Félix
Quase uma tonelada de maconha foi apreendida no início da noite desta terça-feira (27), depois de uma perseguição e tiros, no bairro Serra Dourada, na Serra. Ao todo, foram 1.126 tabletes de maconha apreendidos pela Polícia Militar, somando mais de 800 quilos da droga.
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De acordo com policiais militares que participaram da ação, foi depois de uma denúncia anônima que a equipe localizou um suspeito de 20 anos, que carregava 136 tabletes de maconha em um veículo. A droga seria para abastecer a região de Vila Nova de Colares, no município.
Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita
A informação que chegou para polícia foi de que um carro do modelo Chevrolet Corsa na cor branco estava com os entorpecentes. A PM realizou um cerco na rodovia Audifax Barcelos, onde o condutor do veículo se recusou a parar dando início a perseguição.
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Os militares alcançaram o suspeito já na avenida Talma Rodrigues. O suspeito quase atropelou um dos policiais e, por este motivo, a guarnição atirou cinco vezes contra o acusado. O carro rodou na pista e foi possível fazer a detenção do bandido.
Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita
Segundo a Polícia Militar, outra equipe foi ao local de origem, no bairro Serra Dourada, para localizar o restante da droga.
A equipe encontrou um galpão, na rua Gardênia, onde funciona um material de construção. Na ocasião,  nada foi localizado, mas o cão Isaac, que faz parte da 14ª Cia Independente da Polícia Militar, levou os policiais até um caminhão. No veículo, foram encontrados mais 500 kg de maconha.
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Segundo o subtenente Braga, da 14ª Cia independente da PM, a droga foi encontrada em continuidade aos 136 tabletes apreendidos com o suspeito que estava no corsa. "Fizemos diligência em Serra Dourada, no galpão onde o indivíduo já havia retirado os tabletes mais cedo", afirmou.
A equipe acredita que a droga seria para abastecer bocas de fumo da região da Serra. Ao todo, foram 1.126 tabletes de maconha, aproximadamente 800 quilos da droga. 
Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita
Mais de seis viaturas foram utilizadas na operação, que contou com o apoio de policiais da Força Tática do 6º Batalhão. O material e o suspeito foram encaminhados para a 3ª Delegacia Regional da Serra. 

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