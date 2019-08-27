Polícia apreende quase uma tonelada de maconha na Serra

Quase uma tonelada de maconha é apreendida na Serra Crédito: Tiago Félix

Serra. Ao todo, foram 1.126 tabletes de maconha apreendidos pela Polícia Militar, somando mais de 800 quilos da droga. Quase uma tonelada de maconha foi apreendida no início da noite desta terça-feira (27), depois de uma perseguição e tiros, no bairro Serra Dourada, na. Ao todo, foram 1.126 tabletes de maconha apreendidos pelasomando mais de 800 quilos da droga.

De acordo com policiais militares que participaram da ação, foi depois de uma denúncia anônima que a equipe localizou um suspeito de 20 anos, que carregava 136 tabletes de maconha em um veículo. A droga seria para abastecer a região de Vila Nova de Colares, no município.

Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita

A informação que chegou para polícia foi de que um carro do modelo Chevrolet Corsa na cor branco estava com os entorpecentes. A PM realizou um cerco na rodovia Audifax Barcelos, onde o condutor do veículo se recusou a parar dando início a perseguição.

Os militares alcançaram o suspeito já na avenida Talma Rodrigues. O suspeito quase atropelou um dos policiais e, por este motivo, a guarnição atirou cinco vezes contra o acusado. O carro rodou na pista e foi possível fazer a detenção do bandido.

Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita

Segundo a Polícia Militar, outra equipe foi ao local de origem, no bairro Serra Dourada, para localizar o restante da droga.

A equipe encontrou um galpão, na rua Gardênia, onde funciona um material de construção. Na ocasião, nada foi localizado, mas o cão Isaac, que faz parte da 14ª Cia Independente da Polícia Militar, levou os policiais até um caminhão. No veículo, foram encontrados mais 500 kg de maconha.

Segundo o subtenente Braga, da 14ª Cia independente da PM, a droga foi encontrada em continuidade aos 136 tabletes apreendidos com o suspeito que estava no corsa. "Fizemos diligência em Serra Dourada, no galpão onde o indivíduo já havia retirado os tabletes mais cedo", afirmou.

A equipe acredita que a droga seria para abastecer bocas de fumo da região da Serra. Ao todo, foram 1.126 tabletes de maconha, aproximadamente 800 quilos da droga.

Tabletes de maconha apreendidos na Serra Crédito: Esthefany Mesquita