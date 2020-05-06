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Operação

Polícia apreende metralhadora dentro de casa em Guarapari

Segundo informações da Polícia Civil, também foram encontradas drogas na casa, além de munição e carregadores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 22:01

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 22:01

Metralhadora foi apreendida em uma casa em Guarapari
Metralhadora foi apreendida em uma casa em Guarapari Crédito: Reprodução/PCES
A Polícia Civil de Guarapari, com o apoio da Polícia Militar,  apreenderam uma submetralhadora de fabricação artesanal, munições e entorpecentes, durante operação realizada nesta terça-feira (05), no bairro Camurugi. Duas mulheres, uma da 41 anos, moradora da casa, e outra da 20 anos, foram presas em flagrante.
A operação, que contou com agentes da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ambas de Guarapari, com o apoio da Polícia Militar, foi iniciada após uma denúncia anônimas que informava sobre um esconderijo para armas e drogas. 
As investigações levaram a uma casa no bairro, onde os agentes encontraram uma caixa, contendo vários itens ilícitos, incluindo a submetralhadora, que estava em uma mochila. Também foram apreendidos dois carregadores, munições e drogas prontas para venda, além de um pote contendo pinos vazios para embalo de cocaína.
A moradora da casa, de 41 anos, e outra mulher, de 20 anos, que estava no imóvel, foram conduzidas à Delegacia Regional de Guarapari e foram autuadas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. Ambas serão encaminhadas ao Centro de Detenção Provisória de Guarapari.

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