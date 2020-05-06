Polícia apreende metralhadora dentro de casa em Guarapari

Metralhadora foi apreendida em uma casa em Guarapari Crédito: Reprodução/PCES

A Polícia Civil de Guarapari, com o apoio da Polícia Militar, apreenderam uma submetralhadora de fabricação artesanal, munições e entorpecentes, durante operação realizada nesta terça-feira (05), no bairro Camurugi. Duas mulheres, uma da 41 anos, moradora da casa, e outra da 20 anos, foram presas em flagrante.

A operação, que contou com agentes da Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), ambas de Guarapari, com o apoio da Polícia Militar, foi iniciada após uma denúncia anônimas que informava sobre um esconderijo para armas e drogas.

As investigações levaram a uma casa no bairro, onde os agentes encontraram uma caixa, contendo vários itens ilícitos, incluindo a submetralhadora, que estava em uma mochila. Também foram apreendidos dois carregadores, munições e drogas prontas para venda, além de um pote contendo pinos vazios para embalo de cocaína.