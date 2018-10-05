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Droga em manilha

Polícia apreende mais de 800 pinos de cocaína na Serra

A droga foi encontrada dentro de uma sacola, em uma manilha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 out 2018 às 13:40

Publicado em 05 de Outubro de 2018 às 13:40

Cocaína e maconha foi encontrada dentro de uma sacola na Serra Crédito: Divulgação
Mais de 800 pinos de cocaína e aproximadamente um quilo de maconha em seis tabletes foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Chico City, na Serra. Ninguém foi preso até o momento.
Os policiais estavam em patrulhamento no bairro Residencial Laranjeiras quando receberam informações de que um veículo teria deixado uma sacola em um beco no bairro Chico City.
No local, a droga foi encontrada dentro de uma manilha de esgoto, em uma sacola. O material foi entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.

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