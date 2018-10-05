Polícia apreende mais de 800 pinos de cocaína na Serra

Mais de 800 pinos de cocaína e aproximadamente um quilo de maconha em seis tabletes foram apreendidos pela Polícia Militar no bairro Chico City, na Serra. Ninguém foi preso até o momento.
Os policiais estavam em patrulhamento no bairro Residencial Laranjeiras quando receberam informações de que um veículo teria deixado uma sacola em um beco no bairro Chico City.
No local, a droga foi encontrada dentro de uma manilha de esgoto, em uma sacola. O material foi entregue na 3ª Delegacia Regional da Serra.