Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tráfico de drogas

Polícia apreende mais de 800 pedras de crack dentro de cano em Fundão

Um homem de 41 anos, suspeito de tráfico, foi detido na ação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jan 2018 às 13:38

Publicado em 10 de Janeiro de 2018 às 13:38

Polícia apreende mais de 800 pedras de crack dentro de cano de PVC em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Militar
A Polícia Militar apreendeu 835 pedras de crack já embaladas para venda na noite desta terça-feira (9), em Fundão, Região Metropolitana de Vitória. A droga estava escondida dentro de um cano de PVC em uma área de mata no bairro Orly Ramos. Um homem de 41 anos, suspeito de tráfico, foi detido na ação.
Os militares chegaram até ele após denúncias. A equipe da Força Tática fez uma patrulha a pé pela vegetação e, após alguns minutos, viram o suspeito vendendo entorpecentes a usuários que compareciam ao local. O homem tentou fugir, mas acabou capturado.
Com ele foram apreendidos R$ 181 em dinheiro e 28 buchas de maconha. Após buscas no local da abordagem, os policiais encontraram o cano de PVC com as pedras de crack e uma réplica de arma de fogo embaixo de algumas folhas. O suspeito confirmou à PM que a arma falsa era dele.
O detido foi conduzido à 13ª Delegacia Regional de Aracruz. O material apreendido também foi entregue à Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Polícia procura suspeito de matar homem em quarto de motel em Linhares
Imagem de destaque
Bife suculento: 5 receitas práticas para um almoço delicioso
Imagem de destaque
Homem é morto a tiros próximo a quadra após ameaças em Alegre

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados