Polícia apreende mais de 800 pedras de crack dentro de cano em Fundão

Polícia apreende mais de 800 pedras de crack dentro de cano de PVC em Fundão Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu 835 pedras de crack já embaladas para venda na noite desta terça-feira (9), em Fundão, Região Metropolitana de Vitória. A droga estava escondida dentro de um cano de PVC em uma área de mata no bairro Orly Ramos. Um homem de 41 anos, suspeito de tráfico, foi detido na ação.

Os militares chegaram até ele após denúncias. A equipe da Força Tática fez uma patrulha a pé pela vegetação e, após alguns minutos, viram o suspeito vendendo entorpecentes a usuários que compareciam ao local. O homem tentou fugir, mas acabou capturado.

Com ele foram apreendidos R$ 181 em dinheiro e 28 buchas de maconha. Após buscas no local da abordagem, os policiais encontraram o cano de PVC com as pedras de crack e uma réplica de arma de fogo embaixo de algumas folhas. O suspeito confirmou à PM que a arma falsa era dele.