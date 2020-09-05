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Em Coqueiral de Itaparica

Polícia apreende mais de 700 comprimidos de ecstasy em Vila Velha

Material foi encontrado com homem suspeito de vender drogas sintéticas para jovens de classe média da Grande Vitória. Ele foi preso em flagrante

Publicado em 05 de Setembro de 2020 às 17:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 set 2020 às 17:52
Drogas sintéticas foram apreendidas pela polícia em Vila Velha
Drogas sintéticas foram apreendidas pela polícia em Vila Velha Crédito: Divulgação / Sesp
Polícia Civil apreendeu 716 comprimidos de ecstasy e outras drogas em Vila Velha, na tarde desta sexta-feira (04). O material estava com um homem de 28 anos que foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de entorpecentes sintéticos. De acordo com a polícia, ele intermediava a venda para jovens de classe média e ganhava uma comissão. Além do ecstasy, também foi encontrado com o suspeito 22 gramas de cristal ou MD, três garrafas contendo loló e material para embalo.
A prisão aconteceu em Coqueiral de Itaparica. De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado de Narcóticos, Alexandre Falcão, o homem já era investigado. Tínhamos informações de que ele atuava como ponte para traficantes de drogas sintéticas, tendo como função intermediar a venda dos entorpecentes para jovens de classe média da Grande Vitória em troca de uma comissão por cada venda, disse.

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Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito trabalha como auxiliar técnico e realizava a venda de entorpecentes durante o horário de almoço. Ele foi abordado quando estava a caminho de uma entrega. Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime contra a saúde pública. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.
A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar a origem dos entorpecentes e pede que a população faça denúncias por meio do Disque-Denúncia 181. É uma ferramenta segura, na qual não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ainda podem ser enviadas por meio do site disquedenuncia181.es.gov.br.

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