Polícia apreende mais de 700 comprimidos de ecstasy em Vila Velha

Drogas sintéticas foram apreendidas pela polícia em Vila Velha Crédito: Divulgação / Sesp

Polícia Civil apreendeu 716 comprimidos de ecstasy e outras drogas em Vila Velha , na tarde desta sexta-feira (04). O material estava com um homem de 28 anos que foi preso em flagrante, suspeito de tráfico de entorpecentes sintéticos. De acordo com a polícia, ele intermediava a venda para jovens de classe média e ganhava uma comissão. Além do ecstasy, também foi encontrado com o suspeito 22 gramas de cristal ou MD, três garrafas contendo loló e material para embalo.

A prisão aconteceu em Coqueiral de Itaparica. De acordo com o delegado titular do Departamento Especializado de Narcóticos, Alexandre Falcão, o homem já era investigado. Tínhamos informações de que ele atuava como ponte para traficantes de drogas sintéticas, tendo como função intermediar a venda dos entorpecentes para jovens de classe média da Grande Vitória em troca de uma comissão por cada venda, disse.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito trabalha como auxiliar técnico e realizava a venda de entorpecentes durante o horário de almoço. Ele foi abordado quando estava a caminho de uma entrega. Os entorpecentes foram apreendidos e o suspeito autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e crime contra a saúde pública. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.