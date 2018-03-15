Polícia apreende drogas durante buscas por suspeito de assalto Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Buscas por um suspeito de assalto resultaram na apreensão de várias drogas em uma casa no bairro Domiciano, em Pinheiros, Norte do Estado. A operação aconteceu nesta quarta-feira (14).

No quintal da residência policiais civis e militares encontraram dois pés de maconha. Dentro do imóvel havia também 193 pedras de crack, 61 buchas de maconha, radiocomunicador, dinheiro, material para embalar drogas e documentos do investigado. Todo o material foi encaminhado para a delegacia de Pinheiros.

O delegado Dair Oliveira Júnior disse que o acusado não foi localizado porque saiu do imóvel antes da chegada da polícia. "Mas as buscas por ele irão continuar", garantiu.