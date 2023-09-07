Polícia apreende droga que seria vendida em tradicional festa de Montanha

Material apreendido em operação conjunta da PCES e PMES nesta quarta (06) Crédito: SESP

Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar apreendeu, na manhã de quarta-feira (6), drogas que seriam comercializadas no 32° Forró ‘Taba Sôrta’, que é tradição na cidade de Montanha, no Norte do ES. A ação, que ocorreu no bairro Fundão, teve o objetivo de desarticular grupos que atuam no tráfico local.

Durante a operação, a Polícia conseguiu identificar dois suspeitos que teriam recebido as drogas mas, até a manhã desta quinta (7), nenhum suspeito havia sido detido.

Foram apreendidos 267 frascos de entorpecentes popularmente conhecidos como loló, 24 porções de cocaína, um pé de maconha e vários materiais para o preparo e embalo de drogas.

A investigação da PC indicou que o material seria comercializado na festa que ocorre neste final de semana prolongado, com início às 19h no feriado do dia 7 de setembro e seguindo até a madrugada do próximo domingo (10). O Forró ‘Taba Sôrta’ será realizado no Parque de Exposições Edmilson Firme Simão e é realizado pela Prefeitura Municipal. Na última edição do evento, em 2022, mais de 18 mil pessoas estiveram presentes, segundo a Polícia.