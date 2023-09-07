Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Apreensão no Norte

Polícia apreende droga que seria vendida em tradicional festa de Montanha

Dois suspeitos já foram identificados mas, segundo a Polícia, ninguém foi detido
André Afonso

André Afonso

Publicado em 

07 set 2023 às 14:00

Publicado em 07 de Setembro de 2023 às 14:00

Material apreendido em operação conjunta da PCES e PMES nesta quarta (06)
Material apreendido em operação conjunta da PCES e PMES nesta quarta (06) Crédito: SESP
Uma operação conjunta da Polícia Civil com a Polícia Militar apreendeu, na manhã de quarta-feira (6), drogas que seriam comercializadas no 32° Forró ‘Taba Sôrta’, que é tradição na cidade de Montanha, no Norte do ES. A ação, que ocorreu no bairro Fundão, teve o objetivo de desarticular grupos que atuam no tráfico local.
Durante a operação, a Polícia conseguiu identificar dois suspeitos que teriam recebido as drogas mas, até a manhã desta quinta (7), nenhum suspeito havia sido detido.
Foram apreendidos 267 frascos de entorpecentes popularmente conhecidos como loló, 24 porções de cocaína, um pé de maconha e vários materiais para o preparo e embalo de drogas.
A investigação da PC indicou que o material seria comercializado na festa que ocorre neste final de semana prolongado, com início às 19h no feriado do dia 7 de setembro e seguindo até a madrugada do próximo domingo (10). O Forró ‘Taba Sôrta’ será realizado no Parque de Exposições Edmilson Firme Simão e é realizado pela Prefeitura Municipal. Na última edição do evento, em 2022, mais de 18 mil pessoas estiveram presentes, segundo a Polícia.
Segundo a PC, o material apreendido será  descartado após os procedimentos cabíveis. As investigações vão seguir até a prisão dos envolvidos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados