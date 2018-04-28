Polícia apreende computadores de ex-prefeito suspeito de estupro em SP

Polícia: material apreendido pela organização será analisado por peritos Crédito: Polícia Civil/Divulgação

Cumprindo mandados expedidos pela Justiça, a Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira, 27, computadores, celulares e mídias na casa do ex-prefeito interino de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo, preso desde o último dia 21, acusado de estuprar uma menina de oito anos. As buscas se estenderam ao prédio da prefeitura, onde um computador usado pelo ex-prefeito foi apreendido.

De acordo com o delegado Marcílio César de Mello, as ações foram autorizadas depois que surgiram novas denúncias de crimes sexuais atribuídos ao ex-prefeito. A análise do material, segundo ele, pode indicar se o acusado armazenava dados ou imagens que possam interessar à investigação dos supostos crimes.