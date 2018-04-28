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Crime

Polícia apreende computadores de ex-prefeito suspeito de estupro em SP

Ações foram autorizadas depois que surgiram novas denúncias de crimes sexuais atribuídos ao ex-prefeito

Publicado em 28 de Abril de 2018 às 02:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2018 às 02:41
Polícia: material apreendido pela organização será analisado por peritos Crédito: Polícia Civil/Divulgação
Cumprindo mandados expedidos pela Justiça, a Polícia Civil apreendeu, nesta sexta-feira, 27, computadores, celulares e mídias na casa do ex-prefeito interino de Bariri, Paulo Henrique Barros de Araújo, preso desde o último dia 21, acusado de estuprar uma menina de oito anos. As buscas se estenderam ao prédio da prefeitura, onde um computador usado pelo ex-prefeito foi apreendido.
> Polícia prende traficante que só matava vítimas com tiro no rosto
De acordo com o delegado Marcílio César de Mello, as ações foram autorizadas depois que surgiram novas denúncias de crimes sexuais atribuídos ao ex-prefeito. A análise do material, segundo ele, pode indicar se o acusado armazenava dados ou imagens que possam interessar à investigação dos supostos crimes.
> Justiça mantém condenação de acusado de matar namorada no ES
Além da acusação do estupro da criança, em Bauru, Barros de Araújo é suspeito de ter assediado sexualmente outras duas meninas em Bariri e Itapuí. O objetivo da apreensão é elucidar de forma definitiva eventual autoria do ex-prefeito em delitos envolvendo crianças, disse. O material apreendido será analisado por peritos. A prefeitura informou que colabora com a investigação da polícia. A defesa de Araújo informou que ainda analisa o caso.

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