Polícia apreende 38 tabletes de maconha em matagal de Marataízes

Uma operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (20), culminou na apreensão de 38 tabletes de maconha em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi motivada após a morte de um jovem de 24 anos, no bairro Pontal.
Segundo informações da PM, ao lado do corpo do homem assassinado a tiros, foram encontrados 10 tabletes de maconha e um facão. Por conta do crime, uma operação foi desencadeada hoje na região. Na mesma região, os militares encontraram escondido em meio a uma mata os 38 tabletes de maconha e mais pequenas porções da mesma droga, dentro de um tonel. Ninguém foi preso na ação.
A Polícia Civil investiga o crime, mas até o momento ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas pelo 181 e não é preciso se identificar.