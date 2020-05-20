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Operação

Polícia apreende 38 tabletes de maconha em matagal de Marataízes

Ação foi motivada após a morte de um jovem de 24 anos, no bairro Pontal. Ao lado do corpo foram encontrados 10 tabletes da droga
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mai 2020 às 20:04

Publicado em 20 de Maio de 2020 às 20:04

Militares encontraram escondido em meio a uma mata os 38 tabletes de maconha
Militares encontraram escondido em meio a uma mata os 38 tabletes de maconha Crédito: Divulgação/PM
Uma operação da Polícia Militar, nesta quarta-feira (20), culminou na apreensão de 38 tabletes de maconha em Marataízes, Litoral Sul do Espírito Santo. A ação foi motivada após a morte de um jovem de 24 anos, no bairro Pontal.
Segundo informações da PM, ao lado do corpo do homem assassinado a tiros, foram encontrados 10 tabletes de maconha e um facão. Por conta do crime, uma operação foi desencadeada hoje na região. Na mesma região, os militares encontraram escondido em meio a uma mata os 38 tabletes de maconha e mais pequenas porções da mesma droga, dentro de um tonel. Ninguém foi preso na ação.
Polícia Civil investiga o crime, mas até o momento ninguém foi preso. Denúncias podem ser feitas pelo 181 e não é preciso se identificar.

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