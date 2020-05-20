Polícia apreende 38 tabletes de maconha em matagal de Marataízes

Segundo informações da PM, ao lado do corpo do homem assassinado a tiros, foram encontrados 10 tabletes de maconha e um facão. Por conta do crime, uma operação foi desencadeada hoje na região. Na mesma região, os militares encontraram escondido em meio a uma mata os 38 tabletes de maconha e mais pequenas porções da mesma droga, dentro de um tonel. Ninguém foi preso na ação.