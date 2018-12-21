Polícia apreende 30 quilos de maconha em São Mateus

Droga apreendida por policiais militares em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar

Durante uma perseguição a criminosos em São Mateus , região Norte do Estado, policiais militares apreenderam cerca de 30 quilos de maconha em uma mata no bairro Vila Nova, na tarde desta quinta-feira (20). A droga estava escondida em mochilas que foram abandonadas pelos suspeitos no caminho.

Segundo a Polícia Militar, uma guarnição esteve no bairro e encontrou um acusado que está foragido da Justiça próximo à descida para a mata. Ele estava com uma arma em mãos e, ao receber voz de parada, fugiu em direção à mata, apontando a arma para os militares. Um policial chegou a atirar em direção ao suspeito durante a perseguição.

Ao entrar na mata, o criminoso avisou os comparsas sobre a presença da PM. Eles abandonaram malas e mochilas que continham grande quantidade de maconha, além de balança de precisão e materiais para embalar a droga para venda. Em seguida, os suspeitos fugiram.