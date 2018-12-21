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Perseguição a criminosos

Polícia apreende 30 quilos de maconha em São Mateus

Mochilas com a droga foram deixadas por suspeitos em uma mata durante perseguição policial no bairro Vila Nova. Ninguém foi preso
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 dez 2018 às 13:13

Publicado em 21 de Dezembro de 2018 às 13:13

Droga apreendida por policiais militares em São Mateus Crédito: Divulgação/Polícia Militar
Durante uma perseguição a criminosos em São Mateus, região Norte do Estado, policiais militares apreenderam cerca de 30 quilos de maconha em uma mata no bairro Vila Nova, na tarde desta quinta-feira (20). A droga estava escondida em mochilas que foram abandonadas pelos suspeitos no caminho.
Segundo a Polícia Militar, uma guarnição esteve no bairro e encontrou um acusado que está foragido da Justiça próximo à descida para a mata. Ele estava com uma arma em mãos e, ao receber voz de parada, fugiu em direção à mata, apontando a arma para os militares. Um policial chegou a atirar em direção ao suspeito durante a perseguição.
Ao entrar na mata, o criminoso avisou os comparsas sobre a presença da PM. Eles abandonaram malas e mochilas que continham grande quantidade de maconha, além de balança de precisão e materiais para embalar a droga para venda. Em seguida, os suspeitos fugiram.
Ainda de acordo com a PM, militares realizaram buscas na região e também esperaram na mata a volta dos criminosos, mas ninguém foi encontrado. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 18a Delegacia Regional de São Mateus. Procurada, a Polícia Civil informou que nenhum suspeito foi detido com a apreensão e o caso segue sob investigação da equipe da delegacia.

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