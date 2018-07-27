Polícia apreende 217 quilos de maconha dentro de casa em Vitória

Foram apreendidas aproximadamente 217 quilos de maconha Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A Polícia Militar apreendeu no final da tarde de quinta-feira (26) aproximadamente 217 quilos de maconha, no Morro do Romão, em Vitória. As drogas estavas na casa do suspeito Arlindo Barcelos, de 51 anos, que foi detido pelos militares durante o patrulhamento.

De acordo com a PM, uma equipe realizava o policiamento pela região, quando recebeu a denúncia que, na noite anterior, o suspeito havia recebido um grande carregamento de entorpecentes e que as drogas estariam escondidos na casa dele.

Os policiais foram até a residência e Arlindo acabou confessando que as drogas estavam armazenadas dentro da casa, sob uma escada. Uma balança de precisão também foi apreendida.

A ocorrência foi encaminhada para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.