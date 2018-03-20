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Operação Caifás

Polícia acha R$ 70 mil e dólares em paróquia de Goiás

Agentes da Operação Caifás acharam cédulas ocultas no fundo falso de um armário de Epitácio Cardoso Pereira
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2018 às 23:46

Publicado em 19 de Março de 2018 às 23:46

Um padre, Moacyr Santana, seria sócio oculto de uma casa lotérica adquirida por R$ 450 mil. Crédito: Ministério Público de Goiás | Divulgação
A Operação Caifás encontrou no fundo falso de um armário na paróquia de Planaltina de Goiás R$ 70 mil e dólares em dinheiro vivo. O armário estava no quarto do monsenhor Epitácio Cardoso Pereira, alvo da Caifás, deflagrada nesta segunda-feira, 19, pelo Ministério Público do Estado em parceria com a Polícia Civil, que culminou na prisão do bispo da Diocese de Formosa, Dom José Ronaldo.
Segundo os investigadores, o bispo seria o articulador do esquema de um desvio de dízimos e doações de fiéis e de valores arrecadados em festividades da Igreja Católica. A trama teria sido montada há cerca de três anos, desde 2015, quando Dom José Ronaldo assumiu a Diocese.
A investigação mostra que o bispo, além de quatro padres, o monsenhor e o vigário-geral teriam usado dois empresários como laranjas para assumir o comando de casas lotéricas e ocultar a propriedade de bens, como fazenda para criação de gado e carros de luxo.
Um padre, Moacyr Santana, seria sócio oculto de uma casa lotérica adquirida por R$ 450 mil.
Grampos da Operação Caifá flagraram envolvidos no golpe e reforçam as suspeitas dos investigadores.
A Promotoria estima desvios de R$ 2 milhões. A investigação foi aberta a partir de denúncias dos próprios fiéis, em dezembro.
A Operação Caifá prendeu 9 de 13 alvos e fez buscas em 10 endereços nos municípios de Posse, Formosa e Planatina.
COM A PALAVRA, A DIOCESE DE FORMOSA
A reportagem fez contato com a Diocese de Formosa. Não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.
COM A PALAVRA, A CNBB
A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) informou que está apurando mais detalhes da Operação Caifá.

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