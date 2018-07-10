PMs são recebidos a tiros durante patrulhamento em Cariacica

Ferido em confronto foi encaminhado para o Hospital São Lucas, em Vitória Crédito: Elis Carvalho

Policias militares trocaram tiros com traficantes na manhã desta terça-feira (10), em Flexal II, Cariacica. Eles faziam um patrulhamento de rotina no bairro, quando foram atacados durante uma abordagem. Um jovem de 20 anos ficou ferido durante a ação.

De acordo com os militares da 3ª Cia do 7 Batalhão da Polícia Militar, o fato ocorreu por volta das 7h30. Quatro militares faziam a ronda próximo ao beco São José, na região do campo do Apolo - local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, de acordo com a PM - quando viram um homem em atitude suspeita próximo ao local.

Assim que viu a viatura da PM, o suspeito correu para dentro do beco. Os militares foram atrás do homem e então houve o confronto. Nossa equipe reagiu à injusta agressão e houve a troca de tiros. Esse suspeito juntou-se a outros dois e eles dispararam contra a nossa guarnição. Um conseguiu fugir pelo mangue e outro pelos becos, informou o cabo Batista, da 3ª Cia.

Ainda de acordo com os militares, a princípio não tem como saber de onde partiu o tiro que atingiu o rapaz, baleado na axila. Ele ficou no meio do fogo cruzado, pode ter vindo de qualquer lado. Ele também atirou em nossa direção, diz Batista.

Nenhuma arma foi encontrada com o rapaz baleado. Os militares localizaram próximo ao local onde ele estava um carregador municiado com balas de calibre 9 milímetros e cápsulas deflagradas de calibre 380.