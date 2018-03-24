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Rio de Janeiro

PMs deram 40 tiros de fuzil em confronto que matou bebê no Alemão

O policial que fez mais disparos foi o cabo Diego Aguiar de Oliveira, que atirou dez vezes com o fuzil FAL 20528

Publicado em 23 de Março de 2018 às 21:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2018 às 21:28
Menino Benjamin, morto após ser baleado no Complexo do Alemão Crédito: Reprodução
Os sete policiais da UPP Fazendinha que participaram do confronto que terminou com a morte do bebê Benjamin Moraes, de 1 ano e 7 meses, no Complexo do Alemão, fizeram 40 disparos de fuzil na ocasião. Um dos agentes ainda atirou duas vezes com uma pistola. A quantidade de tiros que cada um dos PMs deu naquela noite foi especificada pelo próprios agentes ao registrarem a ocorrência. A reportagem teve acesso ao depoimento que um dos PMs, o cabo Carlos Miranda Rangel, prestou à Polícia Civil. No relato, o policial afirma que traficantes dispararam de forma imprudente na ocasião.
De acordo com Rangel, o tiroteio do último dia 16 aconteceu após uma perseguição a criminosos que tentavam sair da favela com armas e drogas dentro de um Jeep Renegade roubado. Segundo o policial, após os agentes começaram a perseguição, os traficantes, que circulavam pela Avenida Itaóca, tentaram entrar com o Jeep na Rua Nova Brasília, mas não conseguiram por conta dos sinais de trânsito e barracas de feirantes ao longo da via. Então, ainda segundo Rangel, quatro criminosos desembarcaram com fuzis do carro: os traficantes fugiram pela Rua Nova Brasília, efetuando disparos em rajada contra os policiais, de modo totalmente imprudente, posto que havia diversos moradores transitando pelo local, afirmou o policial em depoimento. De acordo com Rangel, os PMs responderam a injusta agressão.
O policial que fez mais disparos foi o cabo Diego Aguiar de Oliveira, que atirou dez vezes com o fuzil FAL 20528. As armas de todos os policiais que participaram do confronto foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH). Além do bebê, mais dois moradores da região foram mortos no tiroteio: José Roberto da Silva, de 58 anos, e Maria Lúcia da Costa, também de 58 anos.
Um dos criminosos, Daniel Elias Amaral de Carvalho, também foi atingido no tiroteio e capturado em seguida. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil, um colete balístico e munição. Seus três comparsas conseguiram fugir. No Jeep, roubado na manhã do dia 16, os agentes encontraram maconha, crack, munição de vários calibres e uma touca ninja.
O bebê Benjamin foi morto enquanto sua mãe comprava algodão doce para o menino. Paloma Maria Novaes, de 29 anos, também foi baleada e se desesperou quando viu o filho atingido. Fábio Antonio da Silva, de 38 anos, criticou a atuação da polícia.
"Confronto não resolve a situação do nosso país. Essa violência não tem mais controle e a sociedade está cansada de ver trabalhadores e crianças morrendo. A gente pergunta aos governantes: Até quando a violência dentro da favela vai ser respondida dessa forma?
Aline da Costa, de 30 anos, filha de Maria Lúcia da Costa, outra das vítimas, também afirma que os policiais foram imprudentes durante a ação.
"É irresponsável colocar tantas pessoas em risco para tentar pegar bandidos que conseguiram fugir".

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