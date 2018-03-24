PMs deram 40 tiros de fuzil em confronto que matou bebê no Alemão

Os sete policiais da UPP Fazendinha que participaram do confronto que terminou com a morte do bebê Benjamin Moraes, de 1 ano e 7 meses, no Complexo do Alemão, fizeram 40 disparos de fuzil na ocasião. Um dos agentes ainda atirou duas vezes com uma pistola. A quantidade de tiros que cada um dos PMs deu naquela noite foi especificada pelo próprios agentes ao registrarem a ocorrência. A reportagem teve acesso ao depoimento que um dos PMs, o cabo Carlos Miranda Rangel, prestou à Polícia Civil. No relato, o policial afirma que traficantes dispararam de forma imprudente na ocasião.
De acordo com Rangel, o tiroteio do último dia 16 aconteceu após uma perseguição a criminosos que tentavam sair da favela com armas e drogas dentro de um Jeep Renegade roubado. Segundo o policial, após os agentes começaram a perseguição, os traficantes, que circulavam pela Avenida Itaóca, tentaram entrar com o Jeep na Rua Nova Brasília, mas não conseguiram por conta dos sinais de trânsito e barracas de feirantes ao longo da via. Então, ainda segundo Rangel, quatro criminosos desembarcaram com fuzis do carro: os traficantes fugiram pela Rua Nova Brasília, efetuando disparos em rajada contra os policiais, de modo totalmente imprudente, posto que havia diversos moradores transitando pelo local, afirmou o policial em depoimento. De acordo com Rangel, os PMs responderam a injusta agressão.
O policial que fez mais disparos foi o cabo Diego Aguiar de Oliveira, que atirou dez vezes com o fuzil FAL 20528. As armas de todos os policiais que participaram do confronto foram apreendidas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios (DH). Além do bebê, mais dois moradores da região foram mortos no tiroteio: José Roberto da Silva, de 58 anos, e Maria Lúcia da Costa, também de 58 anos.
Um dos criminosos, Daniel Elias Amaral de Carvalho, também foi atingido no tiroteio e capturado em seguida. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil, um colete balístico e munição. Seus três comparsas conseguiram fugir. No Jeep, roubado na manhã do dia 16, os agentes encontraram maconha, crack, munição de vários calibres e uma touca ninja.
O bebê Benjamin foi morto enquanto sua mãe comprava algodão doce para o menino. Paloma Maria Novaes, de 29 anos, também foi baleada e se desesperou quando viu o filho atingido. Fábio Antonio da Silva, de 38 anos, criticou a atuação da polícia.
"Confronto não resolve a situação do nosso país. Essa violência não tem mais controle e a sociedade está cansada de ver trabalhadores e crianças morrendo. A gente pergunta aos governantes: Até quando a violência dentro da favela vai ser respondida dessa forma?
Aline da Costa, de 30 anos, filha de Maria Lúcia da Costa, outra das vítimas, também afirma que os policiais foram imprudentes durante a ação.
"É irresponsável colocar tantas pessoas em risco para tentar pegar bandidos que conseguiram fugir".