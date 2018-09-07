PM vai parar em hospital após ser agredido dentro de boate de Cariacica

Um soldado foi agredido e mordido após ser reconhecido como militar por um grupo de rapazes, dentro de uma boate, em Rio Branco, Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (07).
Segundo testemunhas, por volta das 3h30, o militar, que estava acompanhado de outro PM, passou por um grupo formado por quatro homens, sendo que um deles o encarou. O soldado foi até ao rapaz tirar satisfação, momento em que começou a ser alvo de socos e chutes pelo grupo.
Durante a briga, ele sacou a arma e foi derrubado no chão e com a arma na mão, momento em que os agressores foram se afastando, contou uma manicure de 23 anos, namorada de um dos detidos, que estava dentro da boate.
Um mecânico de 20 anos, que estava na boate e viu a cena, correu até o PM e segurou o braço do militar em que ele empunhava a arma. Ajudado por um colega, ele tirou das mãos do militar a pistola, até a chegada de seguranças.
Os dois rapazes que interviram na briga foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica como suspeitos de envolvimento no crime. Porém, ambos relataram em depoimento que só interviram na briga para evitar que houvesse uma tragédia.
Eles tentaram evitar que houvesse tiros, pois tinha muita gente ao redor. Mas como quem bateu se afastou, sobrou pra eles, alegou a manicure enquanto aguardava na delegacia.
Policiais militares foram acionados pelos seguranças e detiveram o mecânico e o amigo dele. A dupla foi levada para a delegacia. O militar ficou com lesões braço esquerdo, olho roxo, marcas de vermelhidão no pescoço e ombro e até mordidas. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passava por exames na manhã desta sexta-feira.
PM não prestou queixa, diz Polícia Civil
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que "os conduzidos foram ouvidos e liberados, pois não houve representação por parte da vítima, o militar, junto a Polícia Civil".
O caso será encaminhado para o 16° Distrito Policial, localizado em Campo Grande, onde seguirá sob investigação.