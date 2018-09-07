PM vai parar em hospital após ser agredido dentro de boate de Cariacica

Confusão aconteceu em uma casa de shows em Cariacica Crédito: Marcelo Prest

Um soldado foi agredido e mordido após ser reconhecido como militar por um grupo de rapazes, dentro de uma boate, em Rio Branco, Cariacica, na madrugada desta sexta-feira (07).

Segundo testemunhas, por volta das 3h30, o militar, que estava acompanhado de outro PM, passou por um grupo formado por quatro homens, sendo que um deles o encarou. O soldado foi até ao rapaz tirar satisfação, momento em que começou a ser alvo de socos e chutes pelo grupo.

Durante a briga, ele sacou a arma e foi derrubado no chão e com a arma na mão, momento em que os agressores foram se afastando, contou uma manicure de 23 anos, namorada de um dos detidos, que estava dentro da boate.

Um mecânico de 20 anos, que estava na boate e viu a cena, correu até o PM e segurou o braço do militar em que ele empunhava a arma. Ajudado por um colega, ele tirou das mãos do militar a pistola, até a chegada de seguranças.

Os dois rapazes que interviram na briga foram levados para a Delegacia Regional de Cariacica como suspeitos de envolvimento no crime. Porém, ambos relataram em depoimento que só interviram na briga para evitar que houvesse uma tragédia.

Eles tentaram evitar que houvesse tiros, pois tinha muita gente ao redor. Mas como quem bateu se afastou, sobrou pra eles, alegou a manicure enquanto aguardava na delegacia.

Policiais militares foram acionados pelos seguranças e detiveram o mecânico e o amigo dele. A dupla foi levada para a delegacia. O militar ficou com lesões braço esquerdo, olho roxo, marcas de vermelhidão no pescoço e ombro e até mordidas. Ele foi levado para o Hospital São Lucas, em Vitória, onde passava por exames na manhã desta sexta-feira.

PM não prestou queixa, diz Polícia Civil

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que "os conduzidos foram ouvidos e liberados, pois não houve representação por parte da vítima, o militar, junto a Polícia Civil".