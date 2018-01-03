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PM registra 94 ocorrências durante réveillon no Norte do Estado

Uma briga foi filmada por um internauta em Guriri. Segundo a PM, nem todas as ocorrências puderam ser atendidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jan 2018 às 22:21

Publicado em 02 de Janeiro de 2018 às 22:21

Réveillon na Praça Central de Guriri Crédito: Divulgação/PMS
A Polícia Militar de São Mateus registrou 94 ocorrências na virada de ano, na região Norte do Estado. O número corresponde aos municípios de Conceição da Barra, Guriri, Jaguaré e Pedro Canário.
Dentre as ocorrências estão tentativa de homicídio por arma branca, ameaça, furto em comércio e ainda furto de veículos. Houve ainda roubo, tráfico de drogas, perturbação do sossego e oito registros de violação Lei Maria da Penha.
Apesar do reforço de 70 policiais na região de Guriri e Conceição da Barra, algumas ocorrências não foram atendidas. Internautas do Gazeta Online relataram diversas brigas durante as festividades de fim de ano em Guriri.  Uma delas, registrada em vídeo, aconteceu no meio de um dos shows. 
O cantor chegou a interromper a música. "Parou, parou... Alô Polícia Militar, vamos chegar aqui na frente do palco. Gente, que festa maravilhosa é essa aqui. Olha só, Guriri teve muito tempo que não teve isso aqui. Tem alguns que vem para prejudicar...", disse. Confira o vídeo.
A prefeitura de São Mateus divulgou a programação na Praça Central de Guriri com 12 horas ininterruptas de música, com atrações de vários estilos musicais, dois trios elétricos e show pirotécnico. Câmeras foram instaladas e também transmitiram ao vivo nas redes sociais parte dos shows.
Procurada pela reportagem, a prefeitura de São Mateus não quis se pronunciar sobre as ocorrências.
 
 

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