Um capitão da reserva da Polícia Militar do Espírito Santo foi abordado na manhã desta quinta-feira (31) por quatro homens no bairro Maracanã, Cariacica. Ao reagir à ação, o PM atingiu um dos suspeitos, que acabou morrendo no local.
O PM, de 48 anos, contou que, por volta de 8h30, estava em seu carro, uma caminhonete Hilux, aguardando uma pessoa, quando dois dos quatro suspeitos desceram de um Logan prata e se aproximaram do veículo.
Um dos homens estava encapuzado e próximo à porta do carona quando o PM sacou sua arma e atirou contra ele. O policial ainda desceu do carro e efetuou pelo menos mais dois disparos contra o suspeito. O outro sujeito, que apontava uma arma para o carro do policial, saiu correndo e entrou no veículo que estava próximo dando cobertura para a ação. O suspeito baleado acabou morrendo no local e os outros três fugiram.
PM reage e mata suspeito durante assalto em Cariacica