PM reage a assalto e mata ladrão em Cariacica

Adolescente de 17 anos foi baleado no braço direito ao tentar assaltar PM na rodovia Crédito: Ruhani Maia

Um soldado da PM reagiu a um assalto e atirou contra dois bandidos, na noite de segunda-feira (15), na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Porto de Cariacica, em Cariacica.

Ele estava em um ponto de ônibus quando foi abordado pela dupla. Igor Dias de Oliveira, de 19 anos, morreu na hora. Já o comparsa dele, um adolescente, 17, foi atingido por um tiro no braço, e acabou apreendido.

O crime ocorreu às 22 horas. Segundo a Polícia Civil, o militar estava no ponto de ônibus, esperando a mulher, que chegaria em um coletivo que para no local.

Segundo eles, o menor pilotava uma moto e, ao se aproximar de onde estava o soldado, Igor, que estava na garupa do veículo, mostrou uma arma falsa e anunciou o assalto.

Diante da abordagem, o policial sacou a arma que carregava, se identificou como PM e atirou contra a dupla. Igor foi atingido por vários tiros - a polícia não soube informar quantos disparos o atingiram - e morreu na hora. Já o adolescente foi baleado no braço direito, e correu, deixando a moto no local.

Os policiais ressaltaram que o menor correu até o bairro Nova Valverde e lá foi socorrido por um comerciante que já foi patrão dele.

O menor foi levado para o Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, em Cariacica, mas saiu da unidade antes de ser atendido porque teria sido reconhecido por funcionários e pacientes como autor de assaltos praticados na região.

Ainda segundo os policiais, o menor nega que foi reconhecido como assaltante. Ele alegou que saiu porque foi orientado no posto de saúde a ir para o Hospital São Lucas, em Vitória. Mas, quando chegou no hospital, foi preso pela PM, que já o aguardava.

O adolescente foi medicado e encaminhado à 4ª Delegacia Regional de Cariacica. Os policiais ressaltaram que, antes de ele e Igor tentarem assaltar o policial, a dupla já tinha praticado três assaltos em Cariacica: dois em Campo Grande e um em Campo Verde.

Os dois fugiram com os celulares das vítimas, mas nenhuma delas foi identificada pela polícia. O adolescente foi autuado por tentativa de roubo qualificado e receptação, porque além de tentar assaltar o PM também estava pilotando uma moto roubada. Ele levado para uma unidade de internação.

O MENOR

O adolescente, 17, revelou que ele e o comparsa estavam assaltando porque queriam dinheiro para gastar, e admitiu que está arrependido.

Você e o Igor se conheciam há quanto tempo?

Uns 4, 5 meses.

Vocês saíram de casa decididos a assaltar?

Sim. A gente queria fazer um corre. Queria fazer dinheiro para gastar.

A moto usada no assalto era sua?

Era, mas era roubada. Comprei ela ontem (segunda-feira) por R$ 200. Eu sabia que ela era roubada. Já a arma era do Igor.

Como reagiu à morte do Igor?

A gente fica triste né, mas já aconteceu.

Está arrependido?

Sim.

Já tinha praticado outros assaltos?

Já, mas tudo besteira...uns três, só roubei celular.

O que te leva a praticar esses assaltos?

Dá vontade. O bagulho tá doido de emprego. Tá difícil darem emprego para menor.

E estudar, você estuda?

Não, parei. Parei porque eu quis mesmo.

Sua família sabe que você foi apreendido?

Minha mãe me abandonou. Eu morava com meu pai, minha avó e meu irmão, mas meu pai e minha avó já morreram. Só tem meu irmão e uns parentes que moram perto da nossa casa.

Pensa em mudar de vida depois que sair da unidade de internação?