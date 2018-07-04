PM rastreia celular e recupera R$ 55 mil e carro roubado na Serra

3º Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta terça-feira (3) R$55 mil dentro do porta-malas de um carro roubado no bairro Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra.

A vítima - que não teve a identidade revelada - informou aos policiais que foi abordada por um indivíduo armado que pediu que ela entregasse os pertences e as chaves do veículo. O dinheiro dentro do veículo seria destinado para o pagamento de funcionários da vítima.

Segundo a PM, o carro foi localizado trancado e sem nenhuma avaria através do rastreamento do celular da vítima, que estava dentro do veículo. Posteriormente, foi solicitado que a proprietária verificasse se a quantia ainda estava lá.