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Operação

PM rastreia celular e recupera R$ 55 mil e carro roubado na Serra

Veículo foi localizado através do rastreamento do celular da vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 jul 2018 às 21:44

Publicado em 03 de Julho de 2018 às 21:44

3º Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais
A Polícia Militar (PM) recuperou na tarde desta terça-feira (3) R$55 mil dentro do porta-malas de um carro roubado no bairro Parque Residencial de Laranjeiras, na Serra.
A vítima - que não teve a identidade revelada - informou aos policiais que foi abordada por um indivíduo armado que pediu que ela entregasse os pertences e as chaves do veículo. O dinheiro dentro do veículo seria destinado para o pagamento de funcionários da vítima.
Segundo a PM, o carro foi localizado trancado e sem nenhuma avaria através do rastreamento do celular da vítima, que estava dentro do veículo. Posteriormente, foi solicitado que a proprietária verificasse se a quantia ainda estava lá.
Após a constatação, o veículo foi encaminhado para a 3º Delegacia Regional da Serra para a contabilização do dinheiro.
> Polícia recupera veículo após perseguição e tiros em Linhares

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