PM prende trio com crack, maconha e cocaína em Vitória

A droga foi apreendida com três indivíduos no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta quarta-feira (2) Crédito: Divulgação/PM

A Polícia Militar prendeu três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta quarta-feira (2). Com eles foram apreendidos 607 pedras de crack, 160 buchas de maconha, 194 pinos de cocaína e oito papelotes do mesmo entorpecente.

Durante patrulhamento na região, a equipe realizou um cerco com o objetivo de coibir o tráfico de drogas. Ao perceberem a presença dos militares, o trio tentou fugir. Mas, devido ao cerco montado, foram alcançados.

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória juntamente com os entorpecentes apreendidos.