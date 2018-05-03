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Tráfico

PM prende trio com crack, maconha e cocaína em Vitória

Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória juntamente com os entorpecentes apreendidos

Publicado em 03 de Maio de 2018 às 13:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mai 2018 às 13:18
A droga foi apreendida com três indivíduos no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta quarta-feira (2) Crédito: Divulgação/PM
A Polícia Militar prendeu três suspeitos de tráfico de drogas no bairro Ariovaldo Favalessa, em Vitória, na noite desta quarta-feira (2). Com eles foram apreendidos 607 pedras de crack, 160 buchas de maconha, 194 pinos de cocaína e oito papelotes do mesmo entorpecente.
Durante patrulhamento na região, a equipe realizou um cerco com o objetivo de coibir o tráfico de drogas. Ao perceberem a presença dos militares, o trio tentou fugir. Mas, devido ao cerco montado, foram alcançados.
Os suspeitos foram detidos e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória juntamente com os entorpecentes apreendidos.
 

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