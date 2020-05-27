PM prende suspeito de ser gerente do tráfico de Santa Rita, em Vila Velha

Homem acusado se ser gerente do tráfico de Santa Rita é preso com drogas e dinheiro Crédito: Rodrigo Gomes / TV Gazeta

Polícia Militar prendeu um homem acusado de ser o gerente do tráfico do bairro Santa Rita , em Vila Velha, na noite desta terça-feira (26). Ele é apontado como uma das lideranças do tráfico de drogas local e suspeito de ordenar ataques armados na região. Com o suspeito, foram encontrados dinheiro, munições, drogas para preparo e entorpecentes já prontos para a venda.

O nome do detido, que tem 33 anos, não foi divulgado pela polícia. Segundo a PM, ele é suspeito de ser o gerente do tráfico de drogas do bairro e foi preso com um adolescente, que não teve a idade informada. O homem foi detido durante uma ação de patrulhamento da Força Tática, após denúncias de populares de que havia uma movimentação suspeita em uma casa do bairro.

SUSPEITO JÁ ERA CONHECIDO DA PM

"Foram várias denúncias feitas à polícia, pelo 190 e via 181, de moradores da região, que reclamavam da intensa movimentação de pessoas e tráfico no local. Esse suspeito é apontado tanto por elementos que praticam o tráfico de drogas no local, quanto por rivais  de outros pontos, como sendo uns dos gerentes do tráfico de drogas e um dos mandantes de confrontos. Ele já era conhecido das guarnições, era um dos indivíduos que estávamos procurando para cessar essas ações na região", afirmou o sargento Prates, da PM, em entrevista à TV Gazeta nesta terça-feira.

CERCO PARA PRISÃO

Para a prisão, a PM fechou um cerco na região, conhecida como Beco do Solitário. Os policiais viram a movimentação de uma casa já conhecida por ser usada por traficantes de Santa Rita. Várias pessoas correram, mas o suspeito acabou preso e deixou pelo caminho uma sacola com drogas.

"Ele correu para o final do beco, onde já havia policiais no cerco. Ao ver que estava cercado, ele lançou sob um muro uma sacola. Dentro dela havia uma pedra de crack ainda não processada que, segundo o detido, ele havia acabado comprar por R$ 7 mil, além de outros entorpecentes já prontos para a venda", disse.

ESCALA DE TRABALHO NO TRÁFICO

Segundo a PM, os criminosos fazem escala para ficar na vigilância da casa contra a ação da polícia e de rivais. "Esses locais eles chamam de pontos de contenção. Normalmente é uma laje com vãos semiabertos construídos. Quando chegamos na laje dessa casa, havia vários bancos para fazer a observação e descansar. Eles se revezam em períodos de 12 horas a 15 horas de 'serviço' de observação da rua", afirmou o sargento.

O homem preso tinha passagem na polícia por porte ilegal de armas de fogo e tráfico de drogas. Já o menor apreendido tinha mandado de busca e apreensão por tráfico.

IDOSO FOI VÍTIMA DE BALA PERDIDA NA REGIÃO

Um idoso de 67 anos foi vítima de bala perdida no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha, no fim da tarde da última sexta-feira (22). O crime aconteceu após homens armados realizarem um ataque em uma das ruas do bairro. A vítima, que a polícia afirma não ter envolvimento com o crime, ficou com uma bala transfixada na boca e foi socorrida e encaminhada para um hospital.

Segundo moradores, em informações passadas para a TV Gazeta, o idoso é aposentado e estava em uma calçada conversando quando aconteceu o ataque. A região onde a vítima estava é conhecia como "Faixa de Gaza", próxima ao bairro Santa Rita.

De acordo com o registro do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar (BPM), que atenderam a ocorrência, apuraram no local que dois indivíduos efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, por volta das 17h30 e um dos disparos atingiu um homem de 67 anos.

Ainda segundo o registro, o idoso não possuía envolvimento com crimes e foi socorrido e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, "onde foi diagnosticado que um projétil transfixou sua boca, de modo que a princípio não corre risco de morte", diz o registro.