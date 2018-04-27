PM prende 'Rato', um dos bandidos mais procurados do ES

Lucas Siqueira Barbosa, vulgo rato, foi preso em Vila Valério Crédito: Divulgação/PM

Um dos bandidos mais procurados do Espírito Santo foi preso nesta quinta-feira (26), na zona rural de Vila Valério, região noroeste do Estado. Lucas Siqueira Barbosa, conhecido com "Rato", tem cinco mandados de prisão e é um dos suspeitos de participar do confronto com a polícia em Porto Novo, Cariacica, que terminou com a morte da estudante Karolaine do Rosário Matos , 18 anos, vítima de bala perdida.

Rato tem em aberto cinco mandados de prisão, sendo três tentativas de assassinato e duas mortes entre 2016 e 2017, crimes que o colocaram a lista dos 10 bandidos mais procurados do Estado . A polícia chegou até ele depois que o serviço de inteligência recebeu uma denúncia, e Rato foi encaminhado para delegacia de São Gabriel da Palha.

MAIS DOIS SÃO PROCURADOS

A Polícia Militar ainda procura os outros dois suspeitos de participarem do confronto em Cariacica. Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, vulgo Duduzinho ou Dudu, e Rafael Amaral da Silva, vulgo Peruquinha. Os dois também tem mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado.

"Os suspeitos já foram identificados. Inclusive têm mandado de prisão por homicídio, são pessoas perigosas. E a gente pede à população que denuncie aonde estão essas pessoas, para que a polícia possa fazer a prisão dos mesmos. Foram identificados através de fotos e informações. Nós estamos à procura desses elementos. Esses elementos são acusados de terem atirado contra os policiais", afirmou o tenente-coronel Gomes, comandante do 7° Batalhão da Polícia Militar, na época do confronto em Porto Novo.

Ficha criminal dos suspeitos de participarem de confronto com a PM Crédito: Polícia Militar

CRONOLOGIA DOS CONFRONTOS

A violência explodiu na região de Porto de Santana, Cariacica, entre os dias 02 e 03 de abril. Um homem morreu durante confronto com a Polícia Militar, e o fato acabou deixando rastro de destruição, tiros, protestos, escolas fechadas e levou o medo para a comunidade com mais de 15 mil moradores.

O clima de tensão começou por volta das 17h10 do dia 2 de abril, quando Ricardo Bello Teixeira, 20 anos, morreu após levar cinco tiros, em um confronto com a polícia, em Presidente Médici. Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, policiais se depararam com quatro motocicletas paradas em um local ermo e, após fazer buscas nas proximidades, encontraram quatro homens armados no meio da mata.

Ao perceberem a presença dos policiais, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram e o jovem acabou morrendo. No local, foram apreendidas drogas e munição. De acordo com a PM, Ricardo possuía passagem por roubo, posse/uso de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo.

Em meio a essa onda de terror, uma jovem morreu após ser baleada na cabeça, vítima de bala perdida. A estudante Karolaine do Rosário Matos , 18 anos, acompanhava a situação de conflito, na rua, quando foi atingida com um tiro na testa. Familiares contaram que a estudante tentava voltar para casa e foi atingida, caindo em frente da casa onde morava com o padrasto e avó. A jovem foi socorrida pelos próprios familiares, mas não resistiu.