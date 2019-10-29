PM prende dupla que aparece em vídeos com armas e granada no ES

Polícia prende integrantes da Tropa do Flamengo Crédito: Divulgação/PMES

A polícia prendeu dois irmãos suspeitos de integrarem a Tropa do Flamengo , um grupo de criminosos armados com pistolas, submetralhadoras e granada que disputa o controle do tráfico de drogas na região do Morro da Boa Vista, em Vila Velha . Os dois aparecem em vídeos que circularam nas redes sociais desde sábado (26).

Além de Renan de Souza da Silva, 20 anos, e Romário Souza da Silva, 25 anos, também foram presos Leonardo Campos Rangel, 23 anos, e Leandro Ramos de Abreu, 40 anos. Todos foram flagrados por militares da Força Tática em uma casa do bairro Argolas por volta das 17h desta segunda-feira (28).

De acordo com a Polícia Militar, traficantes de Argolas, Morro do Boa Vista, região de São Torquato, e Sagrada Família, disputam o controle do tráfico de drogas contra criminosos de Alvorada. Segundo a PM, o alvo dos bandidos é a tomada do Morro da Boa Vista, localizado em um ponto estratégico de ligação para outros bairros.

Desde que os vídeos passaram a circular, no sábado (26), a Polícia Militar informou que montou uma operação para prender os suspeitos. De acordo com a polícia, Renan e Romário aparecem em um dos vídeos. Em uma casa do bairro Argolas, os militares encontraram os irmãos. Um deles é apontado como chefe do tráfico da região.

Além dos irmãos, Leandro e Leonardo também foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a polícia, eles não participaram dos vídeos.

Nenhuma arma foi encontrada na casa. Uma televisão, que a investigação suspeita ter sido furtada de uma casa no bairro Boa Vista, foi apreendida pela Polícia Militar. Os presos não apresentaram a nota fiscal do aparelho.

Os quatro foram autuados em flagrante por associação criminosa armada e por prestarem auxílio destinado a guardar material proveito de crime. Renan e Romário, que aparecem nos vídeos, também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Renan também possuía um mandado de apreensão pelo crime de associação ao tráfico de drogas pela 2ª Vara da Infância da Juventude de Vila Velha.

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