PM prende dupla que aparece em vídeos com armas e granada no ES

A polícia prendeu dois irmãos suspeitos de integrarem a Tropa do Flamengo, um grupo de criminosos armados com pistolas, submetralhadoras e granada que disputa o controle do tráfico de drogas na região do Morro da Boa Vista, em Vila Velha. Os dois aparecem em vídeos que circularam nas redes sociais desde sábado (26).
Além de Renan de Souza da Silva, 20 anos, e Romário Souza da Silva, 25 anos, também foram presos Leonardo Campos Rangel, 23 anos, e Leandro Ramos de Abreu, 40 anos. Todos foram flagrados por militares da Força Tática em uma casa do bairro Argolas por volta das 17h desta segunda-feira (28).
De acordo com a Polícia Militar, traficantes de Argolas, Morro do Boa Vista, região de São Torquato, e Sagrada Família, disputam o controle do tráfico de drogas contra criminosos de Alvorada. Segundo a PM, o alvo dos bandidos é a tomada do Morro da Boa Vista, localizado em um ponto estratégico de ligação para outros bairros.
Desde que os vídeos passaram a circular, no sábado (26), a Polícia Militar informou que montou uma operação para prender os suspeitos. De acordo com a polícia, Renan e Romário aparecem em um dos vídeos. Em uma casa do bairro Argolas, os militares encontraram os irmãos. Um deles é apontado como chefe do tráfico da região.
Além dos irmãos, Leandro e Leonardo também foram levados para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha. De acordo com a polícia, eles não participaram dos vídeos.
Nenhuma arma foi encontrada na casa. Uma televisão, que a investigação suspeita ter sido furtada de uma casa no bairro Boa Vista, foi apreendida pela Polícia Militar. Os presos não apresentaram a nota fiscal do aparelho.
Os quatro foram autuados em flagrante por associação criminosa armada e por prestarem auxílio destinado a guardar material proveito de crime. Renan e Romário, que aparecem nos vídeos, também foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e receptação. Renan também possuía um mandado de apreensão pelo crime de associação ao tráfico de drogas pela 2ª Vara da Infância da Juventude de Vila Velha.
VÍDEOS
Três vídeos estão circulando nas redes sociais desde o sábado (26). Autointitulados como a Tropa do Flamengo, o grupo com pelo menos 10 criminosos armados aparece em imagens após terem supostamente invadido a casa de um rival no bairro Boa Vista, também em Vila Velha.