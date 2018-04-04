PM identifica suspeitos de participarem de confronto em Cariacica

Suspeitos de participarem de confronto com a polícia em Cariacica Crédito: Polícia Militar

A Polícia Militar divulgou as fotos de três suspeitos de participarem do confronto com a polícia em Cariacica. São eles: Eduardo Lucas dos Santos Oliveira, vulgo Duduzinho ou Dudu; Lucas Siqueira Barbosa, vulgo Rato, e Rafael Amaral da Silva, vulgo Peruquinha. Todos com mandados de prisão em aberto por homicídio qualificado.

O tenente-coronel Gomes, comandante do 7° Batalhão da Polícia Militar, que está em Porto Novo nesta quarta-feira (04), confirmou a informação à Rádio CBN Vitória.

"Os suspeitos já foram identificados. São três pessoas, inclusive têm mandado de prisão por homicídio, são pessoas perigosas. E a gente pede à população que denuncie aonde estão essas pessoas, para que a polícia possa fazer a prisão dos mesmos. Foram identificados através de fotos e informações. Nós estamos à procura desses elementos. Esses três elementos são acusados de terem atirado contra os policiais."

A ficha criminal extensa dos suspeitos também foi destacada pelo tenente-coronel. "São acusados de tráfico de drogas, porte ilegal de armas e homicídios na região. São pessoas altamente perigosas para a sociedade. Não são pessoas que protestaram contra a polícia, mas que atentaram contra a vida dos policiais e da sociedade", diz.

O coronel informou ainda que o serviço de inteligência da polícia segue trabalhando e que pode ser que surjam novos fatos e novos suspeitos de participação nesse confronto.

De acordo com o coronel, o policiamento foi reforçado deste terça-feira (03) e vai ficar o tempo que for necessário nos bairros.

Ficha criminal dos suspeitos de participarem de confronto com a PM Crédito: Polícia Militar

Com informações de Caíque Verli

CONFRONTO, TIROS E MORTES EM CARIACICA: A CRONOLOGIA DO TERROR

A violência explodiu na região de Porto de Santana, Cariacica, entre a noite de segunda-feira e a madrugada desta terça (3). Um homem morreu durante confronto com a Polícia Militar, e o fato acabou deixando rastro de destruição, tiros, protestos, escolas fechadas e levou o medo para a comunidade com mais de 15 mil moradores

Em meio a essa onda de terror, uma jovem morreu após ser baleada na cabeça , vítima de bala perdida. Ônibus também deixaram de circular em alguns pontos da região. Barricadas foram montadas e pneus incendiados em pelo menos cinco pontos entre dois bairros.

Crédito: Bernardo Coutinho | GZ

O clima de tensão começou por volta das 17h10 de segunda (2), quando Ricardo Bello Teixeira, 20 anos, morreu após levar cinco tiros, em um confronto com a polícia, em Presidente Médici. Segundo a PM, durante patrulhamento de rotina, policiais se depararam com quatro motocicletas paradas em um local ermo e, após fazer buscas nas proximidades, encontraram quatro homens armados no meio da mata.

Ao perceberem a presença dos PMs, os suspeitos atiraram contra os militares, que revidaram e o jovem acabou morrendo. No local, foram apreendidas drogas e munição. De acordo com a PM, Ricardo possuía passagem por roubo, posse/uso de entorpecente e porte ilegal de arma de fogo.





PROTESTOS

À noite, às 20 horas, moradores realizaram um protesto por conta da morte de Ricardo Bello Teixeira. A polícia foi acionada e seguiu para o local. Paralelo a isso, em retaliação à morte do rapaz, traficantes passaram a soltar fogos de artifício e a exibir armas, inclusive metralhadoras, pelas ruas de Presidente Médici.

A polícia foi acionada e então, um segundo confronto teve início e durou até a madrugada, de acordo com moradores. Barricadas foram armadas na tentativa de impedir o acesso da polícia em determinadas ruas e no ponto final do bairro.

Um dos pontos de maior conflito foi na Rua São João, onde pneus foram queimados próximos à Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Padre Gabriel Roger Maire, em Porto Novo.

Com marcas de tiros nas paredes, as aulas na Emef, foram suspensas nesta terça (3). Ao todo, 958 alunos da unidade ficaram sem estudar por causa do clima de medo na região. No CMEI Julio Coutinho, que funciona em um prédio anexo ao Caic, as aulas também foram suspensas.

BALA PERDIDA

A estudante Karolaine do Rosário Matos, 18 anos, acompanhava a situação de conflito, na rua, quando foi atingida com um tiro na testa. Era por volta das 21 horas e ela estava numa área conhecida como antigo Morro do Quiabo  bairro Bela Vista  que fica a aproximadamente 300 metros da onde estava acontecendo a confusão.

Karolaine do Rosário Matos Crédito: Facebook