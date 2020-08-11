PM garante reforço de policiamento durante final de semana no ES

Coronel Caus, comandante geral da Polícia Militar do Espírito Santo Crédito: Daniel Pasti

Após as ocorrências de homicídios e tentativas de homicídio registradas entre sábado (8) e domingo (9), o coronel Douglas Caus, comandante-geral da Polícia Militar no Espírito Santo, garantiu que o planejamento da corporação foi intensificado para o próximo fim de semana. Durante coletiva de imprensa nesta terça-feira (11), Caus afirmou que a PM irá realizar mais operações e que já foi feito um planejamento para o período.

De acordo com um relatório do Governo do Espírito Santo sobre o número de homicídios dolosos no Estado, foram seis registros entre o último sábado (8) e o último domingo (9), sendo que este foi o dia com mais mortes registradas em agosto: cinco.

O comandante-geral informou que a Polícia Militar vai reforçar o policiamento em todo o Estado no próximo final de semana. De acordo com Caus, mais operações serão realizadas entre o sábado (15) e o domingo (16) seguintes.

"Quanto a esse incremento no número de homicídios, a população pode ficar tranquila, pois a Polícia Militar já fez um planejamento de reforço para esse final de semana. Teremos mais blitz, mais cercos táticos e saturação daquelas áreas onde esses homicídios ocorreram", disse.

ATAQUES A ÔNIBUS

O coronel Caus também comentou os recentes ataques a ônibus durante a coletiva desta terça (11). Segundo o comandante-geral, a Polícia Militar promove uma saturação do policiamento nas regiões onde há maior incidência de incêndios em coletivos para evitar novos ataques.

Caus também afirmou que as investigações são de responsabilidade da Polícia Civil, mas que o setor de inteligência da PM trabalha para auxiliar no levantamento de informações sobre os ataques.

"A questão da queima de ônibus tem o viés do sistema prisional, um viés de facções criminosas. Isso está sendo apurado pela Polícia Civil e a inteligência da PM está apoiando. Nesses pontos, com mais distanciamento em relação à malha rodoviária, nós fazemos uma saturação com nosso policiamento, no sentido de evitar a queima. Todos os dados que nossa inteligência apurar desse tipo de crime, nós mandamos para a Polícia Civil", disse.

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