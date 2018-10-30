PM faz incursão no Morro do Alagoano após assassinato

Paulo Henrique Ribeiro foi abordado por um grupo de pelo menos quatro pessoas armadas em frente a uma mercearia. Ele correu e foi alvo de disparos. A vítima acabou caindo na rua Peçanha Povoa, não resistindo aos ferimentos. Uma mulher também foi baleada na perna e socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informação se ela foi vítima de bala perdida ou também era alvo dos criminosos.