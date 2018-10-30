PM faz incursão no Morro do Alagoano após assassinato

Um jovem foi assassinado por volta de meio-dia desta terça-feira (30), no alto do Morro do Alagoano, em Vitória.
Paulo Henrique Ribeiro foi abordado por um grupo de pelo menos quatro pessoas armadas em frente a uma mercearia. Ele correu e foi alvo de disparos. A vítima acabou caindo na rua Peçanha Povoa, não resistindo aos ferimentos. Uma mulher também foi baleada na perna e socorrida para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ainda não há informação se ela foi vítima de bala perdida ou também era alvo dos criminosos.
A Polícia Militar foi acionada e faz saturação da área. "As guarnições estão fazendo patrulhamento em busca de suspeitos. Os envolvidos na situação se conhecem na área do bairro e sabem a rotina um do outro", observou a tenente Bertoluzzi, do 1° Batalhão. A Força Tática faz incursão na região.