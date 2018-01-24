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Santa Lúcia

PM é chamada para checar bomba perto de farmácia de Vitória

Local foi cercado na manhã desta quarta-feira (24) e assustou quem passou pela região
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jan 2018 às 13:54

Publicado em 24 de Janeiro de 2018 às 13:54

Polícia Militar isola farmácia na Praia do Canto, em Vitória, nesta quarta-feira (24) Crédito: Eduardo Lino
Quem passou pela Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (24), se assustou ao ver um cerco policial ao redor de uma farmácia na região. A Polícia Militar foi chamada para verificar a presença de uma bomba e o local foi cercado.
Procurada pela reportagem, a PM disse, por meio de nota, que a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi acionada para "verificar a consistência de um material rudimentar deixado em uma região do bairro Santa Lúcia e que, após verificação, foi constatado que o material se tratava de um falso explosivo".

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