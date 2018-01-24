PM é chamada para checar bomba perto de farmácia de Vitória

Quem passou pela Avenida Rio Branco, no bairro Santa Lúcia, em Vitória, na manhã desta quarta-feira (24), se assustou ao ver um cerco policial ao redor de uma farmácia na região. A Polícia Militar foi chamada para verificar a presença de uma bomba e o local foi cercado.

Procurada pela reportagem, a PM disse, por meio de nota, que a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp) foi acionada para "verificar a consistência de um material rudimentar deixado em uma região do bairro Santa Lúcia e que, após verificação, foi constatado que o material se tratava de um falso explosivo".