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Itaparica

PM é chamada após confusão generalizada em boate de Vila Velha

Tudo teria começado com uma discussão de um ex-casal, que terminou na delegacia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 13:22

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 13:22

Mesas e outros objetos ficaram espalhados após a confusão na boate Crédito: Reprodução
Garrafas voando, mesas jogadas no chão, gritaria e corre-corre (veja vídeo abaixo). Uma confusão generalizada tomou conta da boate Top Show, em Itaparica, Vila Velha, na madrugada desta sexta-feira (02). Tudo teria começado com uma discussão de um ex-casal, que terminou na delegacia.
De acordo com a Polícia Militar,os PMs foram chamados ao local por uma mulher que afirmou ter sido agredida. Aos policiais, a mulher contou que o ex-marido tentou asfixia-la depois que a viu conversando com outro homem dentro da boate.
A polícia constatou ainda que a mulher tinha marcas de agressão no pescoço e chegou a ser ameaçada pelo ex-marido. Dentro da viatura, o homem chegou a dizer que a ex-mulher "estava falando demais e que iria se arrepender". Os dois foram encaminhados para a Delegacia Especializada da Mulher.
O OUTRO LADO
O advogado que representa a boate Top Show, Roger Nolasco, explica que houve um desentendimento com um casal, e as pessoas que estavam juntas acabaram se envolvendo.
"O casal se desentendeu, e quem acompanhava o casal, acabou se envolvendo. Foi necessário chamar a equipe de segurança da boate e, depois disso, a Polícia Militar. A confusão gerou um temor nas outras pessoas que estavam na boate, mas depois que a polícia chegou e os responsáveis foram levados, a situação se normalizou", declarou Roger.
 

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