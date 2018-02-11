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Crime

PM é baleado após sair de supermercado em Viana

Militar contou que passava por um trevo do bairro Nova Bethânia, quando dois homens em uma moto o atacaram. Vítima não sabe o que pode ter ocasionado o ataque
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 fev 2018 às 15:03

Publicado em 11 de Fevereiro de 2018 às 15:03

Um soldado da Polícia Militar levou um tiro na barriga e outro na mão, quando voltava do supermercado, por volta das 21h30, de sábado, no bairro Nova Bethânia, em Viana. Ele passava pela Avenida Amazonas, de carro, quando foi atingido pelos tiros.
À Polícia Civil, o militar contou que passou no supermercado e seguia para casa, e ao parar em um trevo, dois homens em uma motocicleta apareceram e atiraram contra o carro dele, sem dizer nada.
O policial contou que reagiu e também trocou tiros com os criminosos. Após atirarem nele, os suspeitos fugiram em alta velocidade do local. O veículo usado por eles foi localizado pela PM, a cinco quilômetros do local do crime. A polícia não informou se a motocicleta tinha restrição de furto ou roubo.
PM é baleado após sair de supermercado em Viana
O policial foi socorrido por um colega e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e transferido no final da manhã para o Hospital da Polícia Militar, em Vitória.
Aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o militar disse que não faz ideia da motivação do ataque. Os criminosos também não anunciaram assalto. Ele acredita que estava sendo seguido pelos suspeitos desde o supermercado.
No local do crime, testemunhas disseram que viram os atiradores correndo para um matagal, porém, nenhum suspeito foi localizado. O crime vai ser investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Viana.

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