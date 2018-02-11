Um soldado da Polícia Militar levou um tiro na barriga e outro na mão, quando voltava do supermercado, por volta das 21h30, de sábado, no bairro Nova Bethânia, em Viana. Ele passava pela Avenida Amazonas, de carro, quando foi atingido pelos tiros.

À Polícia Civil, o militar contou que passou no supermercado e seguia para casa, e ao parar em um trevo, dois homens em uma motocicleta apareceram e atiraram contra o carro dele, sem dizer nada.

O policial contou que reagiu e também trocou tiros com os criminosos. Após atirarem nele, os suspeitos fugiram em alta velocidade do local. O veículo usado por eles foi localizado pela PM, a cinco quilômetros do local do crime. A polícia não informou se a motocicleta tinha restrição de furto ou roubo.

Your browser does not support the audio element. PM é baleado após sair de supermercado em Viana

O policial foi socorrido por um colega e levado para o Hospital Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha, e transferido no final da manhã para o Hospital da Polícia Militar, em Vitória.

Aos investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o militar disse que não faz ideia da motivação do ataque. Os criminosos também não anunciaram assalto. Ele acredita que estava sendo seguido pelos suspeitos desde o supermercado.