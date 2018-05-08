Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Valparaíso

PM de folga impede assalto e prende ladrão na Serra

Cabo da Polícia Milita passava pela Rua Setiba, em Valparaíso, quando viu uma estudante ser rendida por três assaltantes que queriam o celular dela
Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Maio de 2018 às 23:15

Crédito: Beto Morais
Uma cabo da Polícia Militar, de folga, evitou um assalto e prendeu um ladrão em flagrante, em Valparaíso, na Serra, na noite de domingo. Ela passava pela Rua Setiba, por volta das 21 horas, quando viu uma estudante de 24 anos, ser rendida por três assaltantes que queriam o celular dela.
De acordo com a ocorrência, registrada na 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras, a estudante voltava do trabalho e seguia para casa, quando foi surpreendida com a chegada dos suspeitos. Um deles empurrou a vítima pelas costas e a mulher acabou caindo no chão.
Neste momento, ela teve a bolsa puxada por um dos ladrões. Após roubar a vítima, os bandidos fugiram em direções distintas. De longe, a cabo da PM viu a cena e correu atrás de um deles. Os dois entraram em luta corporal e o suspeito deixou cair uma pistola de plástico.
Ele conseguiu fugir da policial e correu até uma outra rua, porém, foi capturado, agredido e amarrado por populares. O suspeito ficou detido até a chegada da Polícia Militar ao local.
Ainda segundo a PM, os outros dois criminosos conseguiram fugir por um matagal. A polícia chegou a fazer buscas pela região, mas nenhum deles foi localizado. Na queda, a estudante machucou os joelhos e precisou ser atendida no Hospital Jayme dos Santos Neves, de onde recebeu alta ainda de noite.
O adolescente foi levado para a delegacia, confessou o crime, foi autuado por roubo e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados