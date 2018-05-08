PM de folga impede assalto e prende ladrão na Serra

Uma cabo da Polícia Militar, de folga, evitou um assalto e prendeu um ladrão em flagrante, em Valparaíso, na Serra, na noite de domingo. Ela passava pela Rua Setiba, por volta das 21 horas, quando viu uma estudante de 24 anos, ser rendida por três assaltantes que queriam o celular dela.
De acordo com a ocorrência, registrada na 3ª Delegacia Regional, em Laranjeiras, a estudante voltava do trabalho e seguia para casa, quando foi surpreendida com a chegada dos suspeitos. Um deles empurrou a vítima pelas costas e a mulher acabou caindo no chão.
Neste momento, ela teve a bolsa puxada por um dos ladrões. Após roubar a vítima, os bandidos fugiram em direções distintas. De longe, a cabo da PM viu a cena e correu atrás de um deles. Os dois entraram em luta corporal e o suspeito deixou cair uma pistola de plástico.
Ele conseguiu fugir da policial e correu até uma outra rua, porém, foi capturado, agredido e amarrado por populares. O suspeito ficou detido até a chegada da Polícia Militar ao local.
Ainda segundo a PM, os outros dois criminosos conseguiram fugir por um matagal. A polícia chegou a fazer buscas pela região, mas nenhum deles foi localizado. Na queda, a estudante machucou os joelhos e precisou ser atendida no Hospital Jayme dos Santos Neves, de onde recebeu alta ainda de noite.
O adolescente foi levado para a delegacia, confessou o crime, foi autuado por roubo e encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases).