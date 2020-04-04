PM da reserva faz idoso de 79 anos de escudo humano em Guarapari

Viatura da Polícia Militar Crédito: PMES

Um idoso de 79 anos foi feito de escudo humano por um policial militar da reserva neste sábado (04). A situação aconteceu no centro da cidade de Guarapari , na região da Grande Vitória , no Espírito Santo. O policial, suspeito de sequestro e ameaça, tem 62 anos e disputava um ponto de estoque comercial na região.

Na manhã deste sábado, a Polícia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência no centro de Guarapari. Segundo a PM, quando os policiais chegaram ao local se depararam com um sargento da Polícia Militar da reserva remunerada. Ele relatou que há alguns dias estava em disputa por um ponto de estoque comercial na região e que a outra parte envolvida estaria tentando retirar produtos do local sem autorização.

Os policiais que foram ao local pediram que os envolvidos na disputa chegassem a um acordo, mesmo que provisório, sobre a posse do estabelecimento. Durante o atendimento da ocorrência, desrespeitando a ordem dos policiais, uma mulher entrou no estabelecimento e informou que iria fazer a retirada dos produtos.

Nesse momento, "o sargento da reserva sacou uma arma, dizendo que, se os policiais não fossem impedir a pessoa de pegar os materiais, ele iria. Em seguida sacou mais uma arma e apontou, ordenando o afastamento dos militares que tentaram se aproximar dele", disse a PM, em nota.

Os policiais no local pediram reforço, sendo que, em dado momento, o PM da reserva reteve um homem de 79 anos que passava pelo local na hora. O policial fez o idoso de escudo até a chegada do apoio policial e o fim das negociações. Depois, liberou o idoso e entregado as armas.