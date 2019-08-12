PM atira em cachorro durante ocorrência policial em Vila Velha

policial militar matou um cachorro durante uma ocorrência de tentativa de homicídio em Vila Velha na noite do último domingo (11). De acordo com a polícia, tudo começou quando um homem de 35 anos foi baleado no bairro Cristóvão Colombo. Ummatou um cachorro durante uma ocorrência de tentativa de homicídio emna noite do último domingo (11). De acordo com a polícia, tudo começou quando um homem de 35 anos foi baleado no bairro

criminosos, policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita de tráfico de drogas na região, e eles foram abordados. Com os dois jovens de 18 anos, foi apreendida uma quantia de R$ 264 e buchas de maconha, 12 unidade de haxixe, duas pedras de crack e nova unidades de pinos de cocaína. Durante busca por, policiais avistaram dois indivíduos em atitude suspeita dena região, e eles foram abordados. Com os dois jovens de 18 anos, foi apreendida uma quantia de R$ 264 e buchas de maconha, 12 unidade de haxixe, duas pedras de crack e nova unidades de pinos de cocaína.

Ao tentar conduzir os indivíduos para a delegacia, populares se aglomeraram no local na tentativa de impedir ação. Os dois foram algemados e encaminhados à Delegacia no compartimento de segurança da viatura. Em seguida, o pai de um dos detidos esteve na delegacia e, de acordo com a PM, desacatou autoridades e fez graves ameaças.

Ele recebeu voz de prisão, mas fugiu do local em uma bicicleta. Durante a fuga, ele passou por quintais e residências. Foi neste momento que um dos PMs que fazia o acompanhamento do homem foi atacado por um cachorro de porte grande e mordido na perna.