PM apreende carga de cuecas em favela de São Gonçalo

Material apreendido pela PM em comunidade de São Gonçalo Crédito: Reprodução | Polícia Militar

Policiais militares realizaram uma apreensão inusitada n atarde desta terça-feira. Durante patrulhamento na comunidade dos Tabajaras, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, os PMs encontraram um carregamento de cuecas. As peças íntimas estavam em caixas lacradas e seriam produto de um roubo de carga, informou a corporação.

Segundo a PM, policiais do batalhão de São Gonçalo desconfiaram de uma movimentação suspeita na entrada de uma residência, no interior da favela, por volta das 15h. Após se aproximarem da casa, os PMs encontraram dois suspeitos, portando material entorpecente. As identidades deles não foram reveladas.