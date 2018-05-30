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Apreensão inusitada

PM apreende carga de cuecas em favela de São Gonçalo

Ação aconteceu na comunidade dos Tabajaras

Publicado em 29 de Maio de 2018 às 23:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 mai 2018 às 23:54
Material apreendido pela PM em comunidade de São Gonçalo Crédito: Reprodução | Polícia Militar
Policiais militares realizaram uma apreensão inusitada n atarde desta terça-feira. Durante patrulhamento na comunidade dos Tabajaras, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio, os PMs encontraram um carregamento de cuecas. As peças íntimas estavam em caixas lacradas e seriam produto de um roubo de carga, informou a corporação.
> Menor com assassinatos em ficha criminal é apreendido na Serra
Segundo a PM, policiais do batalhão de São Gonçalo desconfiaram de uma movimentação suspeita na entrada de uma residência, no interior da favela, por volta das 15h. Após se aproximarem da casa, os PMs encontraram dois suspeitos, portando material entorpecente. As identidades deles não foram reveladas.
Além de capturar a dupla, os policiais encontraram material entorpecente ainda não contabilizado, um radiotransmissor, uma gandola militar, além da carga de peças íntimas. A polícia investiga a procedência do material roubado. O caso foi registrado na 72ª DP (São Gonçalo).

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