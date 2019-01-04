PM apreende armas após confronto com bandidos em Vitória

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina no bairro Fonte Grande, em Vitória, assustou moradores da região. O conflito teve início por volta de 17h desta quinta-feira (3).

Durante o conflito, os bandidos conseguiram fugir. Um dos criminosos foi atingido por um disparo no joelho e encaminhado ao hospital. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar (Notaer) foi acionado e circulou na região para ajudar a localizar os suspeitos. Duas armas foram apreendidas durante o confronto.