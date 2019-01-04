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Tiroteio

PM apreende armas após confronto com bandidos em Vitória

Um dos criminosos foi atingido por um disparo no joelho e encaminhado ao hospital

Publicado em 

04 jan 2019 às 12:59

Publicado em 04 de Janeiro de 2019 às 12:59

Uma troca de tiros entre criminosos e policiais militares que realizavam patrulhamento de rotina no bairro Fonte Grande, em Vitória, assustou moradores da região. O conflito teve início por volta de 17h desta quinta-feira (3).
Durante o conflito, os bandidos conseguiram fugir. Um dos criminosos foi atingido por um disparo no joelho e encaminhado ao hospital. O Núcleo de Operações e Transporte Aéreo da Polícia Militar (Notaer) foi acionado e circulou na região para ajudar a localizar os suspeitos. Duas armas foram apreendidas durante o confronto. 
Armas apreendidas no Morro da Piedade, em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Militar
 
 
 

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