PM à paisana baleia bandido e impede assalto na Serra

Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais

O roubo de um carro terminou com perseguição e tiros, no início da noite de quinta-feira (29), em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um dos criminosos foi baleado e preso junto com o comparsa pela Polícia Militar, um minutos depois do roubo.

Segundo informações da Polícia, a dupla criminosa formada por um adolescente de 17 anos e por Vitor Paulo da Silva abordaram um casal em um Toyota Corolla. O menor de idade estava armado e exigiu que as vítimas deixassem o veículo. Quando a mulher saía do carro, um dos bandidos a empurrou e ela caiu no chão.

Os criminosos entraram no Corolla e, antes de arrancar com o veículo, a mulher gritou por socorro.

Um policial militar à paisana ouviu o pedido de socorro e foi em direção ao veículo. Os bandidos chegaram a sair com o carro, porém, o dispositivo que corta o combustível do veículo foi acionado e os ladrões pararam, momento em que o policial conseguiu alcança-los.

Ao percebê-los fora do veículo, o PM viu a arma na mão do adolescente e, antes que ele atirasse, fez disparos para contê-lo. Quatro tiros atingiram o Corolla e um a coxa direita do adolescente.





Mesmo ferido, ele e o comparsa Vitor fugiram a pé. O militar já havia acionado reforço policial. Uma viatura fez buscas e conseguiu localizar os suspeitos. O adolescente foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde recebeu atendimento médico e depois foi levado para a Delegacia Regional de Serra.

Cerca de 30 minutos depois, uma outra vítima da dupla de assaltantes compareceu à delegacia e informou que os dois teriam tentado levar o carro dela quando saía da garagem do condomínio. Porém, eles não conseguiram sair com o carro e roubaram o celular dela.