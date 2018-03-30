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Polícia

PM à paisana baleia bandido e impede assalto na Serra

Roubo de carro terminou com perseguição e tiros, no início da noite de quinta-feira (29), em Parque Residencial Laranjeiras

Publicado em 30 de Março de 2018 às 16:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2018 às 16:21
Ocorrência foi registrada na Delegacia Regional da Serra Crédito: Beto Morais
O roubo de um carro terminou com perseguição e tiros, no início da noite de quinta-feira (29), em Parque Residencial Laranjeiras, na Serra. Um dos criminosos foi baleado e preso junto com o comparsa pela Polícia Militar, um minutos depois do roubo.
Segundo informações da Polícia, a dupla criminosa formada por um adolescente de 17 anos e por Vitor Paulo da Silva abordaram um casal em um Toyota Corolla. O menor de idade estava armado e exigiu que as vítimas deixassem o veículo. Quando a mulher saía do carro, um dos bandidos a empurrou e ela caiu no chão.
Os criminosos entraram no Corolla e, antes de arrancar com o veículo, a mulher gritou por socorro.
Um policial militar à paisana ouviu o pedido de socorro e foi em direção ao veículo. Os bandidos chegaram a sair com o carro, porém, o dispositivo que corta o combustível do veículo foi acionado e os ladrões pararam, momento em que o policial conseguiu alcança-los.
Ao percebê-los fora do veículo, o PM viu a arma na mão do adolescente e, antes que ele atirasse, fez disparos para contê-lo. Quatro tiros atingiram o Corolla e um a coxa direita do adolescente.
 
Mesmo ferido, ele e o comparsa Vitor fugiram a pé. O militar já havia acionado reforço policial. Uma viatura fez buscas e conseguiu localizar os suspeitos. O adolescente foi socorrido para o Hospital Jayme dos Santos Neves, onde recebeu atendimento médico e depois foi levado para a Delegacia Regional de Serra.
Cerca de 30 minutos depois, uma outra vítima da dupla de assaltantes compareceu à delegacia e informou que os dois teriam tentado levar o carro dela quando saía da garagem do condomínio. Porém, eles não conseguiram sair com o carro e roubaram o celular dela.
O adolescente e o comparsa não quiseram prestar depoimento. Os dois foram autuados e, no início da manhã desta sexta (30), o adolescente foi levado para a Unidade de Atendimento Inicial (Unai) e Vitor para o Centro de Triagem de Viana.

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