Pirataria na mira da polícia: 100 mil produtos apreendidos no ES

Delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Defa Crédito: Kaique Dias

Mais de 100 mil mercadorias falsificadas, principalmente de vestuário, foram apreendidas em shoppings da Grande Vitória. Esse montante foi contabilizado nas operações da Delegacia de Defraudações em parceria com a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial realizadas desde dezembro do ano passado.

De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, as operações continuarão ocorrendo semanalmente, e reforça a importância das denúncias feitas pela população através do 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido.

Ainda de acordo com a delegada, um shopping que já tinha sofrido ação da polícia, voltou a cometer o mesmo crime. A gente percebe que o mercado da falsificação, da pirataria, é muito lucrativo. Mesmo eles perdendo esse tipo de mercadoria, acabam investindo novamente, mas novas apreensões serão feitas, finaliza.