Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Shoppings

Pirataria na mira da polícia: 100 mil produtos apreendidos no ES

Montante de apreensão é resultado de operações frequentes realizadas desde dezembro do ano passado em shoppings da Grande Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 out 2018 às 19:32

Publicado em 10 de Outubro de 2018 às 19:32

Delegada Rhaiana Bremenkamp, titular da Defa Crédito: Kaique Dias
Mais de 100 mil mercadorias falsificadas, principalmente de vestuário, foram apreendidas em shoppings da Grande Vitória. Esse montante foi contabilizado nas operações da Delegacia de Defraudações em parceria com a Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial realizadas desde dezembro do ano passado.
De acordo com a delegada Rhaiana Bremenkamp, as operações continuarão ocorrendo semanalmente, e reforça a importância das denúncias feitas pela população através do 181. A ligação é gratuita e o sigilo garantido. 
Ainda de acordo com a delegada, um shopping que já tinha sofrido ação da polícia, voltou a cometer o mesmo crime. A gente percebe que o mercado da falsificação, da pirataria, é muito lucrativo. Mesmo eles perdendo esse tipo de mercadoria, acabam investindo novamente, mas novas apreensões serão feitas, finaliza.
> Leia mais matérias de Polícia
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados