Pintor é morto a pedradas na Serra

Crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra Crédito: Fernando Madeira

O pintor e auxiliador de serviços gerais Marcio Jerônimo da Silva, de 31 anos, foi morto a pedradas no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira (19)

Marcio morava de aluguel e trabalhava como pintor de tela e auxiliador de serviços gerais no Hospital Dório Silva, na Serra. O dono da casa em que ele morava afirma que ele era uma pessoa tranquila e que morava no local há dois anos.

Ainda de acordo com o dono da residência, ele estava dormindo quando um homem bateu na porta de casa e avisou que Marcio estava caído na rua, já morto.

O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira Crédito: Ruhani Maia

A Polícia Militar não identificou nenhum suspeito para o homicídio, mas a vítima, de acordo com a PM, emprestava dinheiro e estava com dificuldades para receber. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida, na Serra.