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Violência

Pintor é morto a pedradas na Serra

Marcio Jerônimo da Silva, de 31 anos, foi encontrado morto na rua de casa, na manhã desta sexta-feira (19)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jan 2018 às 12:25

Publicado em 19 de Janeiro de 2018 às 12:25

Crime será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) da Serra Crédito: Fernando Madeira
O pintor e auxiliador de serviços gerais Marcio Jerônimo da Silva, de 31 anos, foi morto a pedradas no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira (19)
Marcio morava de aluguel e trabalhava como pintor de tela e auxiliador de serviços gerais no Hospital Dório Silva, na Serra. O dono da casa em que ele morava afirma que ele era uma pessoa tranquila e que morava no local há dois anos.
Ainda de acordo com o dono da residência, ele estava dormindo quando um homem bateu na porta de casa e avisou que Marcio estava caído na rua, já morto.
O corpo da vítima foi encontrado na manhã desta sexta-feira Crédito: Ruhani Maia
A Polícia Militar não identificou nenhum suspeito para o homicídio, mas a vítima, de acordo com a PM, emprestava dinheiro e estava com dificuldades para receber. O caso será investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida, na Serra.
 Com informações de Ruhani Maia

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