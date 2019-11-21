PF prende suspeito do ES de compartilhar pornografia infantil na web

Material apreendido pela Polícia Federal durante operação Crédito: Divulgação/PF

Dois capixabas são investigados pela Polícia Federal do Espírito Santo por suspeita de compartilhar pornografia infantil pela internet. Um deles foi preso na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Auxilium, realizada em Vitória Vila Velha . Um dos investigados foi flagrado pela Interpol do Canadá. Segundo a polícia internacional, o capixaba faz parte de uma rede de compartilhamento de imagens e vídeos de pornografia infantil por meio de um aplicativo.

O outro caso foi detectado pela Polícia Federal, por meio de rastreamento periódico à rede mundial de computadores. Durante o monitoramento, a PF identificou que um homem da Grande Vitória compartilhou 291 arquivos. Através do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários, nove policiais cumpriram dois mandados de busca e apreensão nos dois municípios na manhã desta quinta-feira.

Uma das buscas resultou na prisão de um homem. Na casa dele, foram encontrados arquivos contendo exploração sexual e pornografia de crianças e adolescentes. Em outro imóvel, os policiais apreenderam diversas mídias.

INVESTIGADOS

Os investigados responderão pelos crimes de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil, presentes no artigo 241-A da Lei 8.069/90. A pena varia entre 2 a 6 anos de prisão. Os suspeitos também poderão responder pelo crime de posse de arquivos, no caso de flagrante, quando do cumprimento da busca, presente no artigo 241-B, cujas penas variam de 1 a 4 anos de reclusão.

Nome da operação: Auxilium, em grego, tem significado de amparo, a fim de denotar o que toda criança ou adolescente - vítima - necessita nessas circunstâncias.