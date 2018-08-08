PF investiga fraudes em financiamento de imóveis no ES

Entre pessoas físicas e jurídicas, podem estar envolvidas na fraude 63 pessoas, número que pode aumentar com o desenrolar das investigações Crédito: Vitor Jubini

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quarta-feira (8) 18 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva na Operação Fruto Podre. No inquérito são investigadas fraudes em financiamentos orquestradas por correspondente bancário, que recrutava pessoas para que simulassem financiamento imobiliário com o fim de se apropriar de recursos da Caixa Econômica Federal. Segundo a Polícia Federal, o prejuízo gira em torno de R$ 5 milhões.

De acordo com informações da Polícia Federal, a fraude consistia em financiar um imóvel superavaliado, que era vendido por um laranja e comprado por outro laranja.

A pessoa que aparece como vendedora no financiamento, depois de receber o dinheiro liberado pela instituição financeira, realizava o saque de todo ou da maior parte dos recursos e depositava em contas do citado correspondente ou de outras pessoas envolvidas na fraude.

Assim, a investigação, que inicialmente apurava a prática de crime financeiro, também passou a apurar a prática de peculato, uma vez que o correspondente bancário é equiparado a funcionário público, nos termos do Código Penal.

CONTRATOS SUSPEITOS

Ainda segundo informações da PF, os 26 contratos suspeitos estão em inadimplência, que, em valores ainda não atualizados, somam mais de R$ 5 milhões e como se tratam de fraudes, em muitos deles, somente as primeiras parcelas eram quitadas. Há caso em que nenhuma parcela chegou a ser paga.

PESSOAS ENVOLVIDAS

Entre pessoas físicas e jurídicas, podem estar envolvidas na fraude 63 pessoas, número que pode aumentar com o desenrolar das investigações.

Para se conseguir que o imóvel fosse superavaliado, há suspeita do envolvimento dos avaliadores contratados, já que a distribuição nesses casos foi manual, não se descartando, assim, eventual envolvimento de empregados da instituição financeira.

Estão diretamente envolvidos na operação desta quarta 59 policiais.

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